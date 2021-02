Vereador de Rio Branco solicita que trabalhadores de supermercados e bancários sejam incluídos na vacinação do COVID-19

AcreNews

O Vereador Hildegard Pascoal (PSL) entrou com representação oficial junto à SEMSA – Secretaria Municipal de Saúde, solicitando que trabalhadores comerciais em supermercados, mercados, hipermercados e atacadões e bancários sejam inseridos no rol de prioritários no Plano Nacional e Municipal de Vacinação contra a COVID-19.

Segundo o parlamentar, as atividades executadas por estes profissionais são fundamentais para a retomada do crescimento econômico no comércio e indústria da cidade, haja visto que tais profissionais desenvolvem suas essenciais atribuições mediante amplo contato com um grande número de pessoas.