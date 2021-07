Vereador Messias Lopes vai apresentar projeto para contratação em Epitaciolândia de médicos brasileiros formados no exterior

Chiquinho Chaves

O vereador Messias Lopes do PT de Epitaciolândia, esteve na manhã desta segunda-feira 12, na capital acreana, reforçando projeto encaminhado e aprovado pelos deputados acreanos que trata da contratação de médicos brasileiros formados no exterior.

O projeto é de autoria do deputado Edvaldo Magalhães foi apresentado no final do mês de abril e aprovado no mês de maio, contudo enfrenta grandes resistências intermediadas pelo Conselho Regional de Medicina (CRM), anunciando até acionar à justiça federal para derrubar o referido projeto.

A ida do vereador petista Messias Lopes até Rio Branco foi para tomar ciência do projeto apresentado pelo deputado comunista na Assembleia Legislativa do estado do Acre (Aleac). O parlamentar mirim vai apresentar projeto idêntico na Câmara de vereadores de Epitaciolândia, ao projeto apresentado e aprovado por Edvaldo Magalhaes na Aleac.

Messias destaca que é importante o município de Epitaciolândia ter um projeto de lei que vai beneficiar todos os médicos formado na Bolívia e outros países, e que o município está abrindo as portas e dando oportunidades aos médicos brasileiros formados no exterior.

O vereador relata ainda que conversou sobre o assunto com o prefeito Sérgio Lopes (PSDB), onde o mesmo se mostrou bastante favorável. ” Ele (prefeito), disse está de acordo (com o projeto)…Hoje o município de Epitaciolândia vem sofrendo muito com essa falta de médicos, as vezes o município não tem condições de pagar um bom salário para um médico especialista e isso resolveria a questão da falta de médicos no município…”,pontua.

