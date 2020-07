VEREADORAS REÚNEM-SE COM SECRETARIA DE SAÚDE PARA AVERIGUAR DEMANDAS E SOLICITAR PROVIDÊNCIAS

Na manhã desta sexta-feira (03), as Vereadoras Cláudia Gonçalves, Toinha Cavalcante, Gilda Almeida e Ivelina Marques estiveram reunidas com a Secretária Municipal de Saúde, Selma Saucedo, para questionar como está acontecendo o acompanhamento aos pacientes com COVID-19, no município de Assis Brasil.

Além do tema supracitado, também foram em busca de informações a respeito de como está acontecendo a distribuição dos medicamentos para os postos de saúde.

E não menos importante as Vereadoras aproveitaram a agenda para solicitar o retorno do atendimento de dentistas nos postos de saúde do município, uma vez que a população está cobrando tal atendimento.

As Vereadoras, destacaram a importância da visita ao órgão, enfatizando que a saúde é o setor mais procurado pela população.

Por Antonia Nascimento

