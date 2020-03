Vereadores de Brasileia debatem sobre DNIT, usina de asfalto, ramais, ruas e Creche Municipal

Edis também realizaram homenagens ao Dia Internacional da Mulher

Por Fernando Oliveira/Ascom

Presidida pelo Vereador Presidente, Rogério Pontes(PROS), a 6° Sessão Ordinária do ano Aconteceu no Plenário José Cordeiro Barbosa da Câmara Municipal nesta terça-feira,10.

Participaram o Vereador Antônio Francisco(PT), Vereador Charbel Saady(PSL), Vereador Joelso Pontes(PP), Vereador Mário Jorge(PROS), Vereador Reinaldo Gadelha(MDB), Vereador José Gabriele(PSB), e o Vereador e Líder da Prefeita na Câmara, Edu Queiroz(PT), Vereador e Segundo Secretário da Mesa Diretora, Rozevete Honorato(PSB), e o Vereador Vice Presidente, Marquinho Tibúrcio (Sem Partido).

No grande expediente, ocasião em que os parlamentares usaram a ‘Tribuna da Casa do Povo’, para apresentar a suas reivindicações junto à comunidade.

As Sessões da Câmara Municipal acontecem às terças-feiras a partir das 8:00 h. Participe e fique informado das ações do nossos Vereadores no Parlamento do nosso município.

Veja o que disseram:

Vereador Antônio Francisco (PT), destacou a necessidade do município em construir uma nova creche para a atender a demanda do município.

“Durante essa semana tive visitando famílias e conversei com a gestora da Creche Roma Emilse e vi o tamanho da necessidade de acelerar a busca da construção de uma nova creche, peço ao poder executivo e conhecendo o compromisso da equipe da prefeita Fernanda, principalmente do planejamento com relação a apresentação de projetos, estou colocando meu mandato a disposição em nome da comunidade para ajudar no que for necessário para ter uma nova creche em Brasiléia. A nossa preocupação maior é quanto cuidar das pessoas, para que tenham maior sustentabilidade da sua família, e a Creche faz parte disso. Os trabalhadores urbanos tanto as mulheres quanto os homens dependem muito de uma creche. Quero destacar a realização do Brasiléia + Saúde, onde mais de mil pessoas foram atendidas evitando deslocamento de Brasiléia até Rio Branco. Destaco também a atenção do município com os idosos, da criança e do adolescente através dos programas, e a semana alusiva ao dia Internacional da Mulher, que fechou com uma brilhante festa, Mulheres que Brilham”, enfatizou o Vereador.

Vereador e Líder da Prefeita na Câmara Edu Queiroz(PT), solicitou uma moção de aplausos para as mulheres que participaram do Mulheres que Brilham, e reivindica a ativação da usina de asfalto de Brasiléia.

“Solicitei um expediente para a prefeitura para que a prefeita Fernanda possa articulando junto com o governo do estado a reativação da usina de asfalto que tem em Brasiléia, entendemos que os insumos vem de muito longe, é necessário que reative essa usina de asfalto, acho que vai até diminuir o custo, pode até atender a regional. Em comemoração ao dia Internacional das mulheres foi realizado o Mulheres que Brilham, estou sugerindo que a Câmara ofereça uma moção de aplausos para as mulheres que se apresentaram no centro cultural, as mulheres vem conquistando muitos espaços merecidamente pelo o que elas são, merecem nosso carinho e nosso respeito”, salientou o parlamentar.

Vereador Joelson Pontes(PP), fez pedido de providências para Energiza e prefeitura de Brasiléia e o DENIT.

Mas uma sessão muito produtiva, um ano eleitoral, caminhando para as filiações partidárias. Trouxe demanda do 84, Resevinha, do Banbuzal, e Ramal Pega Fogo. Estou pedindo para Energiza, que entregue os talões de luz dos moradores do km 59, pois não estão sendo entregue”, destacou.

Falou de sua preocupação com o ramal do 59, disse que se chover, do Psica até o Rio ninguém consegue passar. Ressaltou que o DENIT está na cidade, cobrou serviço de qualidade do órgão federal no município. Fez um apelo para que possam contemplar a ponte que liga Brasiléia a Epitaciolândia. Fez ainda pedido de providências para o ramais do 84, do Nabal, e reiterou um ofício para saber quais as ruas que já estão empenhadas para serem feitas pela gestão municipal.

Vereador Mário Jorge (PROS), destacou os serviços de mal qualidade feito na Manoel Marinho Monte pelo DENIT e solicitou ronda policial no bairro Leonardo Barbosa.

Sugeriu a bancada de vereadores visitar o DENIT para saber sobre a qualidade do trabalho realizado no município e cobrou melhorias para a ponte do ramal do 17. Solicitou ainda melhorias para linha 12 e km 19. Cobrou para a Secretaria de Obras a instalação de uma lixeira na Unidade de Saúde Raimundo Carneiro.

Peço que seja encaminhado um ofício para Polícia Militar para que seja intensificado a ronda no bairro Leonardo Barbosa. Solicito o recapeamento na rua Maria de Souza Santos.

Informou que mudou de partido, saiu do MDB e foi para o PROS, disse que não se sentia mais confortável no MDB.

Presidente da Câmara Rogério Pontes(PROS), destacou agendas na zona rural no final de semana e sua mudança de partido.

“No final de semana participei de um bingo beneficente, onde foi muito produtivo, as famílias se reuniram em prol de um casal que se encontra doente no hospital de Barretos, seu Manoel Silva. Quero deixar uma mensagem de gratidão a comunidade pela organização do bingo, no domingo participei da final de um campeonato no Valdomiro Rego de Oliveira, onde participou mais de 300 pessoas, a prefeita Fernanda e o Secretário Tadeu Hassem, os vereadores Antônio Francisco e Mário Jorge, também participaram, aproveitamos e fizemos visitas nos ramais para solicitarmos da nossa gestora um paliativo, a vida do parlamentar é cobrar as necessidades da população. Quero informar que deixei o MDB, um partido que eu militei por muitos anos, fui o mais votado. Tive que sair para o PROS, uma decisão minha e da minha família, não deixei miguem magoado do MDB, só tenho gratidão”, disse o Vereador Presidente.

Vereador e 2° Secretário da Mesa Diretora, Rozevete Honorato(PSB) Parabenizou o vereadores Mário Jorge e Edu por suas atuações sincera no parlamento. Agradeceu os partidos aliados que participaram da festa do PSB e fez pedido de providências para prefeitura.

“Estou apresentando pedido de melhorais para a Rua Pedro Alexandrino Neto, no Bairro Samauma, está precisando de um tapa buraco urgente por ser a rua principal do bairro”.

Disse que os produtores do ramal Wilson Pinheiro 3 estão reivindicando melhorias.

Reivindicou ao Governo do Estado e a prefeitura de Brasiléia que em parceria façam uma melhoria na entrada do bairro Francisco Peixoto. Cobrou da prefeitura e da Energiza, que coloque uma rede baixa tensão no bairro Nazaré.

Parabenizou todas as mulheres pelo Dia Internacional da Mulher e cumprimentou a gestão pela a realização do Mulheres que Brilham, show de talentos.

Disse que visitou a obra da nova escola Socorro Frota, está bem avançada. Sobre PCCR da Saúde e Administração, disse que provavelmente será votado na próxima terça-feira.

Vereador José Gabrielle(PSB), destacou que a prefeitura vem realizando vários trabalhos nos ramais de Brasiléia e destacou a festa do seu partido PSB.

“O PSB realizou um grande ato, é o terceiro maior partido de Brasiléia, mostramos a nossa força, e falamos a boca de muitos que dizia que não iríamos montar chapa. O PSB continua firme na luta e vai dar o tom em Brasiléia, a prefeita Fernanda Hassem esteve no evento”

Registrou o trabalho feito pela Secretaria de Obras nos ramais, e disse que no km 26, o ramal está muito ruim e não dar pro caminhão de alunos passar.

Vereador Vice Presidente Marquinho Tibúrcio (Sem partido) cobrou melhorias no atendimento à população pelo INSS.

“Faço uma indicação aqui na Tribuna da Casa do Povo, para ponte sobre o Riozinho, ramal da Electra. Solicitou a construção de uma ponte no ramal do 18. A nossa população está sendo tratado de forma desrespeitosa, o INSS está distribuindo só 10 fichas diárias, pessoas estão dormindo na beira da rua esperando o atendimento, e não conseguem ser atendido. Tem pessoas que já estão há 3 meses tentando pegar uma ficha e não consegue, na parede do INSS está escrito que a população não pode falar nada, e esse órgão federal pode humilhar a nossa população?”.

Vereador Marquinho também registrou sua saída do PSDB, está ainda sem partido. Esse mês estará escolhendo um outro partido para se filiar.