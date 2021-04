Vereadores de Brasiléia fiscalizam situação do aparelho de tomografia parado há mais de 60 dias no hospital Regional

Por assessoria

Na manhã desta segunda-feira 26, a presidente da câmara de Brasiléia Arlete Amaral, acompanhada do vereador Marquinhos Tibúrcio estiveram visitando o Hospital Regional do Alto Acre.

O objeto da visita foi para pedir esclarecimentos sobre a real situação do aparelho de tomografia comprado pelo governo do estado com recursos da (COVID-19) no valor de R$ 1.600.000,00, parado há 60 dias.

Segundo a administração do hospital, os mesmos aguardam pela adequação da sala para que o tomógrafo seja instalado, pois existe todo um processo para que seja adaptado e a sala esteja nas condições técnicas para instalação do aparelho. Responsabilidade essa por parte da (SESACRE) secretaria estadual de saúde, pois existe a escassez da mão de obra vindo de Brasília DF, Sendo esse um trabalho especializado.

“Nos preocupamos muito com a saúde da nossa população e durante a semana iremos comunicar os demais vereadores para na quinta-feira irmos até a capital Rio Branco pedir esclarecimentos e solicitar a instalação deste aparelho no qual é muito importante para a regional no qual o hospital atende as demandas”. Destacou a presidente da câmara Arlete Amaral.

Vale destacar que esse aparelho de tomografia é utilizado para criar imagens detalhadas dos mais variados tecidos do corpo humano, permitindo o resultado com mais rapidez e diagnósticos precisos. Com este aparelho de tomografia instalado no hospital regional possivelmente estaria zerando a fila de espera, pois muitos usuários do SUS não possuem condições financeiras para fazer na rede particular.

