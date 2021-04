Vereadores de Epitaciolândia cobram instalação de tomógrafo enviado pelo Estado

Os vereadores de Epitaciolândia, estão cobrando do governo do estado, que o tomógrafo que foi entregue para atender no hospital regional do alto acre em Brasileia, seja colocado para funcionar. O tomógrafo foi enviado pelo governo para atender as pessoas afetadas pela COVID-19, mais desde que chegou ainda continua encaixotado.

Os vereadores José Maria (PSL), Messias Lopes (PT), Rubens Rodrigues (PSD), Diojino Guimarães (MDB) e Pantico da Água (SD), fazem a reivindicação, para que o estado resolva logo a situação. “Nós estamos solicitando que a SESACRE, disponibilize um profissional para montar esse equipamento, para que ele realmente venha servir para o propósito que ele foi destinado, que é atender a população com a tomografia”. Destacou o vereador José Maria (PSL).

