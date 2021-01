VEREADORES DE EPITACIOLÂNDIA E BRASILEIA MONTAM COMISSÃO, PARA O JUNTO BUSCAR MELHORIAS PARA O HOSPITAL REGIONAL DO ALTO ACRE.

Por um boa causa , vereadores do alto Acre se unem para juntos reivindicar melhorias para saúde da região , que neste momento se encontra em situação muito precária , faltando quase tudo no único hospital da Regional. Exigimos das autoridades competentes que seja implantado , Exames de Tomografias, que aumente os número de leitos , medicação adequado para dia do mesmo , além da contratação dos profissionais da saúde suficiente para atendimento da População do alto Acre e etc. Vereadores estão aguardando agenda com o Secretário Estadual de Saúde Alysson Bestene.eatamos pedindo o socorro dos nosso deputados Estaduais e federais e principalmente do governador do estado acre ,que olhem para região do nosso alto Acre , que até momento não apareceram para ver o realidade do funcionamento do mesmo , pois não temos se quer um deputado de Epitaciolâdia e Brasileia. Ficou acordado que os Vereadores vão fazer uma sessão extraordinário com todas as autoridades para debater a fragilidade da nossa saúde e como solucionar este grande problema . Saúde e vida ,vida e saúde , precisamos cuidar com amor e carinho,nossos Entes queridos estão morrendo por simples falta de responsabilidade. A reunião aconteceu na câmara municipal de Brasileia dia 25 de janeiro de 2021as 9:00 horas .

