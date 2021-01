VEREADORES DE EPITACIOLÂNDIA PEDE INTERVENÇÃO IMEDIATO DE SOCORRO PARA HOSPITAL REGIONAL DO ALTO ACRE.

Os vereadores (a) Preta , Seliene, Pantico, José Maria e Messias Lopes tiveram nesta sexta feira dia 22/01 2021 fiscalizando as necessidades do nosso Hospital Regional, fomos recebido por Roberta e Ronaldo enfermeiro.

As necessidades mais evidente urgentemente , contratação de profissionais de saúde ,como técnico Enfermagem, Enfermeiro (a), Médicos , maqueiros para atender a grande demandas de todo alto Acre. Pois os pacientes estão ficando abondonado por falta desse profissionais tão importante para desenvolver seu trabalho,ou seja estão sobre carregado ,prejudicando seu trabalho e principalmente as vidas das pessoas que estão em risco .

Pedimos aos nosso governador que tome as devidas providências , estaremos encaminhando denuncia aos órgãos competente para que venha tomas as providências cabíveis.

Vergonha ,estamos sem ambulância nós municípios de Epitaciolândia e Brasileia,isso não pode acontecer, é vidas que estão em jogo .

COVID, não têm mais leitos, todos ocupados, mas têm uma solução temos ao lado uma enfermaria uma sala com todos equipamentos, camas ,precisando apenas dos monitores e profissional da saúde e já abriria mais vagas ,mais leitos , vimos também que não têm aparelho para fazer tomografia, exames importante necessário nesse momento de pandemia.

Importante lembra que os plantões estão todos descobertos, e se quer têm refrigeração de ar condicionado funcionando, onde estão os pacientes afetado pelo covid , além dos funcionários está trabalhando no calor ,imagina os sofrimento dos doentes, chega ser desumano ,desabafa os vereadores de Epitaciolâdia.

Portando vamos fazer uma comissão com vereadores de Brasileia vamos juntos ao governo do Estado pedir para que tome as providências urgentemente.

