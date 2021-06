Vereadores de Epitaciolândia realizam última sessão ordinária do primeiro semestre de 2021

Renny Carvalho

Nesta segunda feira, dia 28 de junho, aconteceu a última sessão ordinária do primeiro semestre de 2021, na Câmara de vereadores de Epitaciolândia e contou com a participação dos nove vereadores.

A sessão, Presidida pelo vereador Diojino Guimarães ( MDB), que agradeceu a todos os vereadores pelos trabalhos realizados nesses seis meses de 2021. Posteriormente informou que os trabalhos legislativos entram em recesso parlamentar nesse mês de julho retornando no primeiro dia útil de agosto.

Acompanhe o que disse cada vereador em tribuna

O Vereador Messias Lopes do PT, Iniciou sua fala lendo o salmo 127, agradecendo a Deus e cumprimentando todos os presentes. Sua primeira pauta foi sobre o evento solidário denominado “jogo das estrelas” que aconteceu no sábado dia 26/06, e tinha como objetivo arrecadar alimentos para as famílias em situação de vulnerabilidade. Parabenizou o grupo de futebol “Pelada dos Amigos”, na pessoa do vereador José Maria Valério que faz parte do grupo que foi campeão neste evento. Reivindicou melhorias para os ramais da Fontenele de Castro, Piçarreira, ramal do Santana, KM 12 e pontes adjacentes para que se possa oferecer trafegabilidade aos produtores de inverno a verão. Mencionou o abaixou assinado feito pelos integrantes da terceira idade que frequentam o centro do idoso, para que a funcionária “ Professora Suellen” esteja retornando a sua função anterior.

O Vereador Rubenslei Rodrigues do PSD, iniciou sua fala agradecendo a Deus por mais um dia, cumprimentou a mesa e plateia presente no momento. Também parabenizou a belíssima festa da solidariedade que foi o jogo das estrelas, onde foram arrecadadas seis toneladas de alimentos que irão ajudar aos Epitaciolandenses necessitados. Mencionou o ato de grandeza do ex boxeador Acelino Popó que doou sua camisa e chuteira ao pequeno Luciano e em troca pediu apenas uma coisa ao menino: “Estude”. Iniciou suas Reivindicações falando de seu desapontamento com a forma como os pedidos da casa legislativa estão sendo ignorados pela gestão. Falou ainda, sobre a Rua e a Travessa Airton Senna que não tem sido feito recuperação da citada rua que está com uma enorme cratera desde a gestão passada, além da falta de limpeza e de iluminação, citou a doação de braços de postes para o município de Assis Brasil, sendo que o nosso próprio municípios continua com ruas e bairros sem iluminação pública. Parabenizou o deputado Allan Rick pela emenda parlamentar para a construção da ponte do igarapé jiboia. Falou novamente sobre o ramal do Fontenele de Castro, que está intragável e com uma ponte em péssimas condições. Falou que entende a dificuldade quase impossibilidade de ser feito todos os ramais e pontes, mas pediu que sejam restaurados pelo menos os pontos críticos de cada um. Fez um pedido de providência na Travessa Bela Vista, Rua 20 de janeiro no Bairro José Hassem onde é necessário corrigir um bueiro. Parabenizou ao vereador Pantico da Água por trazer o abaixo assinado com o pedido dos idosos pela volta da funcionária Professora Suellen.

O Vereador Marcos Ribeiro do PSDB, Começou seus 15 minutos em tribuna, agradecendo a todos os envolvidos no “jogo das estrelas” e principalmente a secretaria de esportes e parabenizando a gestão juntamente aos empresários que contribuíram. Mencionou as críticas construtivas dos colegas e que não acredita em “politicagens” e entendem que a gestão tem uma grande responsabilidade de ser justa e transparente. Falou sobre o projeto vigia (segurança na fronteira) e o termo de cooperação proposto pelo atual prefeito, ao invés de criar uma “guarda municipal”. Pediu que o projeto inicial fosse repensado pelos nobres companheiros e que a alteração fosse aceita. Em relação aos ramais, disse que o prefeito Sérgio Lopes está formando duas equipes para cobrir as demandas tanto dos ramais quanto de pontes. E finalizou sua fala mencionando as notórias melhorias que em apenas seis meses de gestão já podem ser vistas na zona urbana e que a prefeitura de Epitaciolândia trabalha dentro das condições burocráticas, tentando ser ao máximo objetiva.

O Vereador José Antônio ( Nego), do Progressista, cumprimentou a todos da mesa e presentes na casa legislativa, parabenizou como os demais o “jogo das estrelas” , agradeceu a gestão através da secretaria de esportes e todos ao envolvidos neste ato de solidariedade. Mencionou o programa vigia e se mostrou favorável a ele, já que desde do seu primeiro mandato, sempre foi defensor de que houvesse um reforço na segurança das nossas fronteiras. Parabenizou a gestão atual pelas pequenas reformas que estão sendo feitas como a praça da escola Joana Ribeiro Amed, que segundo ele, credibilizam o prefeito. Falou sobre o abaixo assinado referente a volta da professora Suellen para o centro dos idosos, e que se houve troca por parte da secretária, deve existir algum motivo que precisa ser estudado e avaliado com cautela. Parabenizou ao deputado Jenilson Leite que juntamente a prefeitura de Epitaciolândia levarão o programa saúde na comunidade aos ramais ao “Chora Menino e demais localidades.

O Vereador José Maria do PSL, Parabenizou também, a todas as pessoas envolvidas no jogo das estrelas que segundo o parlamentar mirim foi um sucesso! Falou sobre os medicamentos e insumos que sempre foram pautas nas suas falas, e que agora chegaram nas UBS, porém mostrou preocupação com a situação de apenas quando é reivindicado que as coisas funcionam. Voltou a falar sobre as diárias dos profissionais que trabalham no programa saúde na comunidade onde a emenda que foi aprovada nesta casa foi modificada e alterada com diminuição de valores. Pediu explanação sobre o projeto vigias e a forma que deve ser instaurado. Falou sobre a necessidade de barreiras na fronteira evitando assim a passagem de veículos furtados para o lado boliviano. Falou sobre a ausência do governo do estado na melhoria dos serviços da saúde no hospital regional do Alto Acre onde as UTIs e leitos e que foram prometidos desde o início da pandemia para suprir as demandas de pacientes até hoje não foram resolvidas, disse que se possível teriam que reunir uma comissão com vereadores dos municípios adjacentes para questionar sobre situações relacionadas ao hospital regional do alto Acre.

O vereador Pantíco da Água do Solidariedade, iniciou a exemplo de maioria dos colegas, parabenizando a secretaria de esportes pela realização da atividade no final de semana com artistas nacionais com fins de arrecadar alimentos para as famílias carentes do município. Trouxe a tribuna da casa do povo um abaixo assinado dos participantes da terceira idade que frequentam o centro dos idosos pedindo a permanência da professora Suellen no comando do grupo de idosos. Segundo o vereador, nunca tinha visto tanta gente desamparadas se ajoelhando, chorando perante uma autoridade que é o prefeito e não obtiveram sucesso.

O vereador presidente Diojino Guimarães do MDB, iniciou agradecendo todos os demais colegas de parlamento pelos trabalhos apresentados nesses seis meses iniciais de 2021. Disse que mesmo que haja vontade dos vereadores em ajudar o executivo, falta por parte do prefeito o conhecimento da Lei Orgânica Municipal, onde os documentos enviados pela Câmara para a prefeitura não estão tendo respostas dentro do prazo correto de 30 dias. Informou que retirou da pauta o projeto Vigia por que entende que o referido projeto visa somente alugar casa no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais mensais), beneficiando alguns aliados políticos e agentes de segurança que já recebem diárias para desenvolverem seus serviços como é o caso do Gefron. Reforçou que ao invés de alugar casa, que faça a melhoria nas ruas dos bairros abandonados e sem acesso em nosso município.

