Vereadores de Epitaciolândia realizam vigésima oitava sessão ordinária de 2021

A Câmara Municipal de Epitaciolândia realizou na manhã desta quarta-feira 03 de novembro, a vigésima oitava sessão ordinária de 2021, na sala das sessões Raimundo Francisco Ribeiro com a presença dos nove parlamentares mirins.

Acompanhe o que foi abordado pelos vereadores em tempo regimental na tribuna da Câmara:

O Vereador Rubens Rodrigues (PSD), iniciou falando sobre a situação precária que se encontram os bairros da cidade e que as pessoas não veem as mudanças que muito se falava na campanha, que o bairro José Hassem encontra-se abandonado, onde a bueira da rua Satiro Bento está desabando conforme os vereadores alertavam, que o prefeito está apenas se escorando em itinerantes como forma de fazer campanha antecipada com seu pré candidato, lamentou que a Rua Ayrton Sena está sem trafegabilidade com uma cratera que no período eleitoral o prefeito dizia que era a primeira rua que iria arrumar; Falou sobre as ruas do bairro Vila Vitória onde o lixo está exposto aos cachorros e que a cidade virou um canteiro de má gestão; Citou a rua Fontenele de Castro que está tomada por buracos e tem uma grande trafegabilidade de alunos e de transporte; Disse que o prefeito Sérgio Lopes, é um forasteiro, que não tem uma casa no município, enganou a população e não tem feito nada. Falou sobre o Depasa, onde os moradores reclamam que a água não sobe nas caixas d’água; lamentou que o cidadão de classe menos favorecida está sofrendo diante dos absurdos de impostos, se for Energisa, contas superfaturadas, Gasolina, Gás, todos estão reclamando dos aumentos abusivos que só mexem no bolso do pobre. Em relação aos ramais, citou o ramal do 23, onde os moradores compraram os canos para poder ter a garantia do serviço prestado, que isso é ilegal pois os bueiros devem ser comprados pela administração e não o contrário. Em relação a Estrada Velha, falou que sabe que o governo do Estado iniciou um trabalho, que não foi concluído, por isso foram ao Deracre e infelizmente mesmo com todas as reclamações e pedidos não retornaram os trabalhos, disse que o poder executivo não pode usar essa desculpa e deixar as pessoas isoladas. Sobre a Saúde, relatou a reclamação das pessoas sobre a falta de médicos e de medicamentos. Solicitou ao executivo, através da Secretaria de Obras, a limpeza e iluminação do Beco do Mangueirão, que é usado por vários moradores. Parabenizou a Policia Federal e ao Exército Brasileiro que estavam no final de semana fazendo a segurança da população na ponte que liga o Brasil a Bolívia, que isto coíbe os roubos de moto na fronteira.

O vereador Marco Ribeiro (PSDB), cumprimentou a todos os vereadores, a imprensa e aos presentes. Iniciou falando que sobre a rua Ayrton Senna bairro Beira Rio, as bueiras já estão no local e em breve será iniciada a obra para sanar o problema. Em relação as 20 ruas, foi a prefeitura buscar informações, e disse que a empresa Pedra Norte ganhou a licitação e que foi suspenso os trabalhos pelo Ministério Público, pois a empresa está com problemas, que provavelmente terão que fazer nova licitação, caso a empresa não resolva sua situação. Em relação a saúde, enquanto aos remédios, disse que a licitação já foi feita e as empresas que irão fornecer já estão com certeza realizando a compras de remédios para atender a população. No que se refere aos ramais, disse que o inverno se aproxima mais a equipe não para de trabalhar, que o prefeito se comprometeu em dar assistência aos pontos críticos através do piçarramento. Disse que a secretaria de obras está resolvendo alguns pontos críticos no ramal do Mato Grosso e também do ramal do Tucunduba, e com certeza o prefeito irá resolver essa situação do ramal do 23. Agradeceu ao presidente da casa, por ter colocado recursos para sua ida a Brasília, juntamente com a vereadora Preta e o prefeito, pois com os recursos alocados pela Deputada Mara Rocha, pelo senador Márcio Bittar e a Deputada Vanda Milani, acredita que logo teremos a nova ponte, que essa ponte será um grande investimento, que será a marca do prefeito Sérgio Lopes.

O vereador Diojino Guimarães (MDB) iniciou sua fala cumprimentando a todos os vereadores e aos presentes, enfatizou que estamos no mês onze e que só foram criadas expectativas, que infelizmente, o que tinha de ser feito foi feito, porque o prefeito do município dizer que não tem condições de ajudar o produtor rural a garantir sua trafegabilidade e o produtor ter que tirar dinheiro do bolso para comprar bueiros mas tem dinheiro para realizar festa e mais festas , e infelizmente o prefeito só sabe realizar maquiagens na entrada de Epitaciolândia. Falou que o centro da cidade está todo cheio de buracos, que infelizmente a atual gestão não tem capacidade de comprar sequer duas caçambas de asfalto para tapar os buracos das ruas e está fazendo esse serviço com cimento; Parabenizou a iniciativa pela realização da festa evangélica, porém é necessário que se saiba como se fez para contratar a banda; criticou as falas da primeira dama do município que desrespeita o trabalho dos vereadores generalizando os serviços de todos os parlamentares mirins; Que não aceita que em onze meses de administração, sempre ficarem usando a desculpa de licitações, onde o responsável pelo setor de licitação não tem capacidade de estar à frente do cargo mas por ser amigo do prefeito permanece na função prejudicando a gestão e penalizando o povo, pois o argumento de que as 20 ruas licitadas na gestão passada e com dinheiro em caixa mostra incapacidade da atual; finalizou lembrando que os serviços feitos nos ramais de Epitaciolândia são uma vergonha e os vereadores alertavam que era dinheiro público jogado fora.

A vereadora Lucimar Monteiro (Preta) – (Progressista), cumprimentou a todos os presentes, agradeceu a Deus pela oportunidade e informou que esteve na comunidade do Mato Grosso reunindo com alguns moradores, os quais solicitaram que reforçasse o pedido em relação a ponte e a melhoria de alguns pontos críticos no ramal, pedidos que foram repassados ao secretário de obras. Que continua recebendo reclamações quanto a qualidade da água do DEPASA, como ela tem chegado as nossas casas, solicitou que possam se unir para buscar junto ao governo do estado a solução. Parabenizou ao prefeito Sérgio Lopes pela realização da festa do servidor. Informou que estava nas ruas no bairro José Hassem junto a obra todos os dias, fazendo seu papel de fiscalizar. Comunica aos produtores rurais que o município conta com o atendimento da Carreta Ambiental, para que aproveitem os dias 3, 4 e 5 para resolverem seus problemas.

Explicações Pessoais:

Vereador Messias Lopes (PT): Iniciou cumprimentando a todos os vereadores, aos funcionários da casa e a imprensa. Apresentou a reinvindicação do tapa buracos para todos os bairros de Epitaciolândia com urgência, pois a população já não aguenta mais. Que seja feita com qualidade, pois infelizmente no momento em que se tapa o buraco, o carro passa e com pouco tempo o buraco já está reaberto. Cita que há nove anos, os munícipes vivem em total isolamento. Solicita também que a prefeitura faça um planejamento, para que o carro pipa possa estar aguando as ruas dos bairros, nos dias em que está muito seco e com muita poeira, o que agrava a saúde de crianças e idosos. Solicita que a prefeitura possa fazer a terraplanagem das ruas e coloque logo a massa asfáltica, para que não aconteça como ocorreu na rua Satiro Bento, pois assim estará jogando dinheiro fora, prejuízo com o dinheiro público. Pede pelos moradores do ramal dos Quintino, que há muito tempo não tem um ramal de qualidade, são produtores rurais que merecem respeito, assim como os moradores do ramal do 24 e 25. Falou também sobre a recuperação das pontes nos ramais, que é urgente, pois representam um risco, em especial a que dá acesso a comunidade do Mato Grosso.

Vereador José Maria (PSL): Iniciou sua fala cumprimentando a todos os presentes, parabenizou os trabalhos da casa que através dos vereadores tem prestado seu papel enquanto representantes do povo. Parabenizou aos servidores pela passagem do dia do servidor. Informou que participou da Festa do Servidor na Escola Municipal Pequeno Príncipe e através dela parabeniza a todos os servidores. Falou sobre os pedidos de providência em relação ao bairro Alto Alegre, no qual reside, cita que desde o início de seu mandato solicita que seja feito um trabalho junto a travessa que liga os dois bairros e que foram vários pedidos que finalmente foram atendidos, que independente de qual vereador que peça o importante é que a população seja atendida. Porem precisava citar de seus esforços em relação a esses pedidos que estão sendo feitos desde fevereiro, pois teve um grande apoio dos moradores do bairro.