Vereadores de Epitaciolândia se reúnem com Presidente do DEPASA

Hoje os Vereadores Rubens, Messias Lopes , José Maria e Pantico, acompanhado do Vice-Prefeifo Professor Soares estiveram reunidos com a Presidente do DEPASA Walesa Bezerra para tratarmos de assunto referente a água que chega nas residências de nosso município, falamos da qualidade da água e de supostas propostas de melhorias. Na oportunidade entregamos um documento documento para que a instituição possa tomar as devidas providências.

A Presidente se comprometeu solucionar a qualidade e ainda na próxima semana fazer uma visita no município.

Compartilhe isso: Twitter

Facebook

WhatsApp



Curtir isso: Curtir Carregando...