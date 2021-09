VEREADORES DE EPITACIOLANDIA VÃO NO DNIT EM BUSCA DE MELHORIAS PARA O MUNICÍPIO

Almir Andrade

Essa semana os vereadores de Epitaciolândia Messias Lopes,Jose Maria,E Pantico foram até a capital em busca do DNIT para pedir a colocação de lombadas próximo da escola municipal castelo branco fica localizada no km 20 de Epitaciolândia pediu ainda colocar lombada enfrente Centro do Idoso onde acontece muitos acidentes outro pedido também foi para colocar lombada enfrente escola bela flor, os vereadores voltaram de rio branco bastante contente já que o DNIT afirmou que vai atender os pedidos dos vereadores de Epitaciolândia que foram em rio branco em busca de melhorias para o município.

