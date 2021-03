Vereadores de Epitaciolândia visitam o TCE em Rio Branco

Vereadores do município de Epitaciolândia visitaram na tarde desta quarta feira, a sede do Tribunal de contas do Estado do Acre, em Rio Branco. A convite do Presidente Roland Polanco, os parlamentares debateram assuntos de cunho financeiro, mais precisamente em relação aos servidores do município.

No final da gestão passada, Epitaciolândia teve o gastos com pessoal extrapolado. Já em 2021, Epitaciolândia se adequa ao teto recomendado pelo TCE. Hoje o município está com 48,79% de sua renda comprometida com folha de pessoal.

