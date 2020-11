Vereadores debatem orçamento para 2021, construção do anel viário, ponte, produção, ramais, infraestrutura urbana e rural

om medidas e cuidados necessários de prevenção contra o contágio do novo coronavírus (COVID-19), a Câmara Municipal realizou no Plenário José Cordeiro Barbosa a 34º Sessão Ordinária do ano. Os trabalhos legislativos foram presididos pelo Presidente da Casa Rogério Pontes (PROS) no plenário José Cordeiro Barbosa na terça-feira, 24. E por causa da pandemia do COVID-19 as reuniões ordinárias extraordinária estão acontecendo sem público.

Estavam presentes os 11 vereadores: Zé Gabriele e Rozevete (PSB), Edu, Rosildo e Antônio Francisco (PT), Mário Fiesca (PROS), Joelso Pontes (PP), Sharbel Reis (PSL), Marquinho Tibúrcio, Reinaldo Gadelha (MDB), e o presidente da Câmara, Rogério Pontes (PROS).

Estiveram prestigiando os trabalhos no plenário, os novos vereadores eleitos do Partido dos Trabalhadores (PT), Jorge da Laura e Elenilson Cruz.

Durante o grande o expediente, os vereadores fizeram indicações de melhorias para produção, ramais, infraestrutura urbana. Para o Governo do Estado, foi cobradas informações sobre a construção do Anael Viário e a Nova Ponte que vai ligar Brasiléia a Epitaciolândia.

Na ordem do dia os parlamentares votaram o parecer modificativo do artigo 6º da Lei Orçamentária para 2021 do município, apresentada pela bancada de oposição o qual concederia 15% para remanejamento de recurso. A emenda foi rejeitada por 6 votos a 4.

Veja o que disseram:

Vereador Antonio Francisco PT, discursou sobre a situação dos Limites Territoriais, disse que o município de Brasiléia foi o mais prejudicado, perdeu 10% do seu território. Afirmou que irá apresentar o relatório de conclusão antes do encerramento de seu mandato.

Sugeriu a criação de dois antiprojeto de Lei:

1° A criação do projeto professor itinerante para atender comunidades de difícil acesso.

2º Projeto de apoio e incentivo a produção agrícola com recompensação da floresta.

Vereador Edu Queiroz (PT), abordou sobre a construção do Anel Vário e a nova ponte que liga Brasiléia a Epitaciolândia, disse está preocupado porque já se passaram dois anos e as obras não começaram.

Sobre a sua atuação na Câmara, disse considerar importante a renovação, afirmou que estar de cabeça erguida e sairá pela porta da frente e com a certeza de que sempre fez o melhor pela população do município.

Parabenizou a prefeita de Brasiléia Fernanda Hassem e seu Vice Carlinhos pela grandiosa Vitória, disse acreditar que essa gestão vai fazer muito mais que no primeiro mandato.

Vereador Joelson Pontes (PP), destacou sobre a decisão em não ser candidato à vereador. Disse que passar pela Câmara foi uma grande lição e que nessa eleição foi passada muita ilusão para a população de Brasiléia. Afirmou ainda que nunca mais a Câmara terá uma base tranquila como a foi a anterior.

Vereador Zé Gabrielli (PSB), usou a tribuna para agradecer novamente as pessoas que depositaram voto de confiança no trabalho que realizou em prol da população, disse que fez sua parte sempre olhando para a melhoria de vida na zona rural e também na cidade. Parabenizou os novos vereadores eleitos e disse que a renovação no parlamento é válida.

Vereador Marquinho Tibúrcio (MDB), fez uma indicação para o Banco do Brasil, de acordo com ele, devido à pandemia, a demora no atendimento aumentou e as pessoas estão passando mais de duas horas em pé do lado de fora, inclusive idosos.

Solicitou para que a prefeitura através da Secretaria de Obras providencie uma Limpeza na beira do igarapé no bairro Alberto Castro para ajudar escoar água da chuva. Pediu o que seja feito piçarramento do ramal do km 26. Agradeceu á população pelos 313 votos que lhe reconduziu novamente à Câmara. Parabenizou a prefeita eleita Fernanda Hassem pela sua expressiva votação.

Vereador Rosildo Rodrigues (PT), solicitou para a prefeitura a recuperação das ruas da Agrovila do km 26. Destacou as dificuldades que os produtores estão enfrentando para produzir. Disse que prefeita Fernanda Hassem precisa colocar em sua gestão uma pessoa que possa olhar para as demandas da agricultura.

Vereador Rozevete Honorato (PSB) iniciou seu discurso dizendo que não culpa ninguém por não ter vencido as eleições e agradeceu as pessoas que lhe deram um voto de confiança. Solicitou para a prefeitura, que seja feito aguamento da rua principal Olário Tomer de Castro, pediu a recuperação do Ramal da Chica Pereira.

