Vereadores prestigiam abertura do Ano Letivo de 2020 da rede municipal de ensino de Brasileia

Por Fernando Oliveira/ASCOM

Os vereadores da Câmara Municipal de Brasileia prestigiaram nesta segunda-feira (03), a cerimônia de abertura do ano letivo 2020 da Rede Municipal de Ensino e Centros Municipais de Educação Infantil. Estiveram presentes o Vereador e Líder da Prefeita na Câmara Edu Queiroz(PT), Vereador Antônio Francisco(PT) e o Vereador José Gabriele(PSB).

O evento aconteceu na Escola Municipal Élson Dias Dantas e contou também com a presença da Prefeita Fernanda Hassem, dos secretários municipais da atual gestão, professores e gestores das escolas municipais e imprensa.

Mais de 2.200 alunos crianças entre 3 a 10 anos de idade da pré-escola ao ensino fundamental voltaram às aulas nesta segunda-feira, início do ano letivo 2020, nas 7 escolas municipais da zona urbana de Brasiléia. Segundo a Secretaria Municipal de Educação, alimentação dos alunos é de qualidade e quantidade suficiente, atendendo inclusive com produtos vindos diretamente da agricultura familiar que conta ainda com acompanhamento de nutricionista.

O vereador Edu Queiroz, destacou os avanços da educação municipal elogiando a atual gestora pelos atuais números e indicações obtidas pela rede municipal através do IDEB apontando Brasileia por exemplo com a 2° maior nota no IDEB de sua história, recorde alcançado em 2018.

Edu também destacou os esforços da atual gestão com o pagamento dos salário em 2019, a abertura de novas turmas e a construção de uma escola modelo no município no valor de 3 milhões de reais além da aprovação do plano de Cargos Carreira e Remuneração dos Profissionais da Educação Básica do município de Brasileia (PCCR), em 2019 na Câmara Municipal.