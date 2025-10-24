Vice-governadora Mailza alinha com secretários municipais parcerias para fortalecer políticas de assistência social





A vice-governadora Mailza Assis recebeu na tarde desta quinta-feira, 23, em Rio Branco, secretárias e secretários municipais de Assistência Social de todo o estado para tratar da política da assistência social. Na ocasião, ela destacou o trabalho dos profissionais que garantem a oferta dos serviços por meio do Sistema Único de Assistência Social (Suas).

Aos participantes, a vice, que também é titular da Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos (SEASDH), mencionou que a proximidade com os gestores municipais significa avanços. “Estamos pensando aqui em nível de estado para nossas políticas estaduais terem efetividade nos 22 municípios e, mais uma vez, colocando o Estado à disposição para planejar junto e entrar 2026 com as políticas públicas de assistência social em dia, dando uma resposta para a nossa população”, destacou a vice-governadora.

Secretária Municipal de Assistência Social de Epitaciolândia, município que faz divisa com Brasileia e fronteira com a Bolívia, Lindaci Franco trouxe a questão dos migrantes na região. “O fluxo migratório nos preocupa vindo do Peru. Importante esse encontro porque já saímos com esse suporte alinhados com o governo, tanto na saúde quanto na assistência e na segurança alimentar”, enfatizou.

Já a secretária de Assistência Social de Tarauacá, Cleane Monteiro, apresentou o projeto de criação de uma Cozinha Solidária no município. “Levamos o compromisso da nossa vice, para levar esse projeto adiante e beneficiar centenas de famílias.”

Durante o encontro, a vice-governadora apresentou as ações já desenvolvidas em parceria com o Juntos Pelo Acre, o planejamento com os Centro de Referência em Assistência Social (Cras), e o trabalho da assistência para enfrentamento às mudanças climáticas como secas e enchentes em 2026.

Outro destaque é a adesão recente do município de Rodrigues Alves à Câmara Interministerial de Segurança Alimentar e Nutricional (Caisan).

Sobre a conferência

O grupo de gestores está em Rio Branco participando da 14º Conferência Estadual de Assistência Social, que começou na quarta-feira, 22, e segue até esta quinta-feira, 23. Eles participam de mesas e oficinas simultâneas, que possibilitam o debate de ideias e a troca de experiências.

O evento conta com a presença de mais de 150 delegadas e delegados, dos 22 municípios, de gestores municipais, técnicos, usuários do sistema, trabalhadores, representes das entidades da sociedade civil.





















































