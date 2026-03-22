Vice-governadora Mailza prestigia ato cívico em comemoração ao aniversário de Xapuri





A vice-governadora Mailza Assis representou o estado do Acre no ato cívico da programação alusiva aos 121 anos de fundação do município de Xapuri, realizado na manhã deste sábado, 21, na regional do Alto Acre.

Ao lado do prefeito Maxsuel Maia, da primeira-dama Lorena Leite, do deputado estadual Manoel Moraes, além de secretários municipais, vereadores e autoridades militares, Mailza participou da abertura do desfile cívico, que contou com a apresentação do Corpo de Bombeiros Militar. No palanque oficial, a vice-governadora destacou a trajetória histórica do município, reconhecido por sua relevância no cenário estadual e nacional, além de ser berço de personalidades acreanas que ganharam projeção mundial.

“Estamos neste sábado comemorando os 121 anos do município de Xapuri, essa cidade histórica, cheia de características fortes. Quero agradecer o convite do prefeito Maxsuel e parabenizá-lo por toda a organização desse momento, que valoriza a nossa cultura e a nossa história, reforçando a importância institucional do município. À população xapuriense, muito obrigada pelo carinho, e reafirmo aqui o nosso compromisso com a cidade, especialmente em datas como essa, que precisam ser lembradas e celebradas”, destacou Mailza Assis.

O prefeito Maxsuel Maia ressaltou que o município vive um momento de avanços, marcado por investimentos e parcerias com o Governo do Acre, destacando obras estruturantes, como a Ponte da Sibéria.

“É um dia de muita alegria para toda a população xapuriense. Estamos iniciando as comemorações pelos 121 anos de uma cidade que tem um peso histórico muito grande e um nome forte no estado do Acre. Hoje também recebemos a visita da nossa vice-governadora Mailza, do deputado Manoel Moraes e de toda a comunidade. Xapuri vive um momento muito positivo, sem dúvida alguma”, afirmou o prefeito.

Ainda nas primeiras horas do dia, antes da solenidade oficial, Mailza Assis participou de um café da manhã com mães atípicas e mulheres da zona rural e urbana do município. O encontro contou com a presença da secretária municipal da Mulher, Mari Gondim, do deputado Manoel Moraes e de sua esposa, fortalecendo o diálogo com lideranças femininas e grupos sociais da cidade.

















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