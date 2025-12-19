Vice-governadora Mailza prestigia formatura de alunos do Colégio Militar Dom Pedro II e destaca papel da educação na transformação de vidas





O som da banda, a disciplina, os abraços apertados e a vibração dos alunos definiram o clima da cerimônia desta quinta-feira, 18, no Quartel do Comando-Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Acre. Em uma cerimônia cheia de emoção, 248 estudantes celebraram a conclusão do ensino fundamental e médio no Colégio Militar Dom Pedro II (CMDPII), em Rio Branco.

A vice-governadora e secretária de Assistência Social e Direitos Humanos, Mailza Assis, prestigiou a solenidade de formatura dos 118 alunos do 9º ano do ensino fundamental e 130 alunos da 3ª série do ensino médio, reforçando o compromisso do governo com a valorização da educação pública e a formação cidadã de crianças e jovens acreanos.

A cerimônia reuniu familiares, professores, mediadores, militares e autoridades, mostrando o reconhecimento ao trabalho desenvolvido pelo Colégio Militar Dom Pedro II e pelo Corpo de Bombeiros Militar do Acre na condução do processo educacional.

Entre as autoridades presentes estiveram o comandante-geral do CBMAC, coronel BM Charles da Silva Santos, o subcomandante-geral, coronel BM Eden da Silva Santos, o diretor do Colégio Militar Dom Pedro II, major BM Jônatas Gomes, o deputado federal coronel Ulysses Araújo; o deputado estadual Arlenilson Cunha, do presidente da FEM, Minoru Kinpara, além de representantes da Secretaria de Estado de Educação, do Conselho Estadual de Educação e da Fundação de Cultura Elias Mansour.

Homenagens e medalha Amigo do Bombeiro

Durante a solenidade, foram realizadas homenagens, entrega da Medalha Amigo do Bombeiro, reconhecimento aos alunos com melhor desempenho acadêmico nas categorias Ouro, Prata e Bronze, além dos discursos dos oradores das turmas do 9º ano e da 3ª série, que emocionaram o público ao relembrar a trajetória, os desafios e os aprendizados vividos dentro da instituição.

Receberam a Medalha Amigo do Bombeiro, em reconhecimento à contribuição para o fortalecimento das atividades educacionais e culturais do Colégio Militar Dom Pedro II, o presidente da Fundação de Cultura Elias Mansour, Minoru Martins Kinpara, o diretor de Gestão de Espaços Culturais, Eventos e Logística, José Sérgio Lopes Siqueira; o assessor de eventos Denis Márcio Junior; e o gestor de redes da Secretaria de Estado de Educação, José Ferreira Rêgo. Já no reconhecimento ao mérito intelectual, receberam a honraria Bronze a aluna Giovana Naiara Ferreira (9º ano); a Prata, a aluna Aide Walter Figueira (9º ano) e a aluna Kelly Catrine Moura Lima Verde (3ª série); e a honraria Ouro, a aluna Laís Damaceno Batista (9º ano) e a aluna Caroline Maria Rodrigues Mendonça (3ª série), em destaque pelo desempenho acadêmico ao longo do ano.

A vice-governadora destacou a importância da educação como ferramenta de transformação social e reafirmou o compromisso do governo com o fortalecimento das escolas militares no Acre. “Hoje é um dia de celebração, de conquista e de muito orgulho para todos nós. Cada um desses jovens venceu desafios, superou dificuldades e mostrou que a educação transforma vidas. O que vocês conquistaram ninguém tira: o conhecimento, a disciplina, os valores e a certeza de que é possível ir mais longe”, afirmou Mailza.

Ela também fez questão de reconhecer o papel das famílias, professores e militares envolvidos no processo formativo dos alunos. “Quero parabenizar os pais e responsáveis, que caminharam juntos, incentivaram e acreditaram. Aos professores, mediadores e militares do Corpo de Bombeiros, meu reconhecimento pelo trabalho sério, comprometido e humano que faz deste colégio uma referência. O Colégio Militar Dom Pedro II mostra que a educação pública de qualidade é possível quando há compromisso, organização e cuidado”, completou.

Mailza ressaltou ainda que educação e proteção social caminham juntas, destacando que investir na formação de crianças e jovens é essencial para a construção de uma sociedade mais justa e com mais oportunidades.

O comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar do Acre, coronel Charles da Silva Santos, destacou o papel da escola militar na formação humana e cidadã dos estudantes.

“Este momento não representa apenas a entrega de um certificado. Representa vidas transformadas, histórias construídas e valores consolidados. A educação que esses jovens receberam aqui vai fazer diferença daqui a 10, 15 ou 20 anos, como cidadãos e profissionais”, afirmou.

O diretor do Colégio Militar Dom Pedro II, major Jônatas Gomes, ressaltou o trabalho coletivo que sustenta o sucesso da instituição e homenageou professores e militares que atuam diretamente na formação dos alunos.

“O Colégio Militar é feito por uma equipe. Professores, militares e servidores que diariamente se dedicam a entregar o melhor. Hoje celebramos não apenas a conclusão de uma etapa, mas a consolidação de valores como disciplina, responsabilidade, respeito e caráter”, destacou.

A emoção também marcou os discursos das alunas oradoras. Representando os formandos do 9º ano, a subtenente aluna Eloá Francine Santos relembrou os desafios e aprendizados vividos ao longo da trajetória escolar.

“Hoje encerramos um capítulo importante das nossas vidas. Foram anos de aprendizado, esforço e amadurecimento. Nada disso seria possível sem o apoio dos nossos pais, professores, monitores e de todos que acreditaram em nós”, declarou.

Já a major aluna Isabela Cavalcante, oradora da 3ª série do ensino médio, destacou que a formação no Colégio Militar vai além do conteúdo em sala de aula.

“Aqui aprendemos disciplina, responsabilidade, resiliência e honra. Saímos preparados não apenas para novos desafios acadêmicos, mas para a vida, levando valores que nos acompanharão para sempre”, afirmou.

No final da cerimônia, os formandos celebraram intensamente a conquista com abraços, aplausos e muita vibração. A tradicional comemoração incluiu até o “banho de mangueira”, encerrando a solenidade em clima de alegria e confraternização.

Durante a agenda, a vice-governadora também fez uma pausa para mostrar os instrumentos da banda do Corpo de Bombeiros Militar, adquiridos por meio de emenda parlamentar de sua autoria, no valor de R$ 150 mil, quando exerceu o mandato de senadora, investimento que fortalece a cultura, a formação musical e as atividades cívicas da instituição.











































