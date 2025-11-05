Vice-governadora Mailza prestigia torneio de futebol durante festividades pelos 33 anos de Marechal Thaumaturgo





Nem mesmo a forte chuva que caiu durante toda a noite impediu a população de Marechal Thaumaturgo de prestigiar o torneio de futebol na Arena Thaumaturgo, nesta terça-feira, 4. A atividade fez parte da programação em alusão ao aniversário de 33 anos de emancipação política do município, celebrado nesta quarta-feira, 5. A vice-governadora Mailza Assis, participou do evento, que contou com a entrega da ampliação da arquibancada da Arena Thaumaturgo e o Desafio Internacional de Futebol Feminino e Masculino entre seleções de Marechal Thaumaturgo e da Municipalidade Distrital de Yurúa, no Peru.

O evento reuniu moradores, atletas e autoridades locais, reforçando o espírito de integração entre Brasil e Peru. Além da vice-governadora, participaram o prefeito de Marechal Thaumaturgo, Valdélio Furtado, o deputado federal Zezinho Barbary, autor da emenda que garantiu a ampliação da arquibancada no valor de R$ 279 mil, o deputado estadual Clodoaldo Rodrigues e o prefeito da cidade peruana de Yurúa, Manuel Arévalo Mogrovejo.

Mailza destacou o compromisso do governo com os municípios isolados e o orgulho de estar mais uma vez em Thaumaturgo.

“Estamos aqui em Marechal Thaumaturgo assistindo a um jogão da comunidade. Mesmo com as dificuldades do inverno amazônico e do acesso por rio, é uma felicidade enorme estar aqui comemorando junto com essa população maravilhosa os 33 anos do município. Sempre que venho, me sinto em casa”, afirmou a vice-governadora.

O prefeito Valdélio Furtado agradeceu a presença das autoridades e lembrou a relação de afeto da população com Mailza, que é cidadã thaumaturguense.

“A governadora é uma amiga da nossa cidade e sempre nos apoia. Amanhã completamos 33 anos de emancipação política, mas nossa história é muito mais antiga, é a história da conquista desse território. Hoje celebramos com esporte, cultura e união, como o povo thaumaturguense gosta”, disse o gestor.

O deputado Zezinho Barbary destacou que as ações são fruto de um trabalho político comprometido com o desenvolvimento do município.

“É uma alegria estar aqui com o prefeito Valdélio, com a nossa governadora Mailza e com o deputado Clodoaldo. Hoje inauguramos a arquibancada fruto de nossas emendas, e amanhã teremos a ordem de serviço para o abastecimento de água na comunidade Triunfo e os primeiros quilômetros de asfalto em Marechal Thaumaturgo. Isso é resultado de uma política séria, feita de perto, junto do povo”, ressaltou.

O deputado Clodoaldo Rodrigues reforçou que o momento é de celebração, mas também de avanço. “A gente vem celebrar, mas também trazer investimentos que melhoram a vida das pessoas”, afirmou.

Moradora da cidade, a enfermeira Beatriz Azevedo de Jesus acompanhou a partida e destacou a importância do momento para os moradores.

“Eu achei muito legal, ainda mais por representar os dois países. Mostra o quanto existe amizade e união entre o povo daqui e o do Peru. Antes a gente precisava atravessar o rio Amônia para assistir os jogos, e agora, com essa arquibancada, ficou muito melhor. Ver a cidade crescer assim deixa a gente feliz”, contou.

As comemorações dos 33 anos de Marechal Thaumaturgo começaram no dia 1º e seguem até esta quarta-feira, 5, com uma vasta programação cívica, esportiva e cultural. O município, localizado às margens do Rio Juruá, também celebra os 121 anos da conquista do território, marcada pela histórica Batalha do Amônia.

Entre os destaques da programação estão torneios de futebol, vôlei e futsal, apresentações culturais, o tradicional desfile cívico e o show nacional do cantor Wglemerson Lima. Pela primeira vez, o município também sedia a Assembleia Extraordinária da Associação dos Municípios do Acre (Amac).

Com cerca de 18 mil habitantes, Marechal Thaumaturgo foi criado oficialmente em 28 de abril de 1992 e é reconhecido pela produção agrícola, sobretudo o plantio de Feijão.

O nome do município é uma homenagem ao militar Gregório Thaumaturgo de Azevedo, fundador de Cruzeiro do Sul e um dos primeiros prefeitos do Alto Juruá após a anexação do Acre ao Brasil. João Thaumaturgo de Albuquerque, o Marechal Thaumaturgo, era pernambucano e chegou à região em 1929 como representante das Forças Armadas.

A vice-governadora tem uma relação próxima com o município. Quando senadora, destinou mais de R$ 4 milhões em emendas parlamentares que beneficiaram diversas áreas, investimentos que contribuíram diretamente para o fortalecimento do município e melhoria da qualidade de vida da população local.

