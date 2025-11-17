Vice-governadora Mailza representa o Acre em painéis na COP30 e fortalece cooperação internacional pelo clima





A vice-governadora Mailza Assis cumpre agenda oficial em Belém, no Pará, onde participa da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças do Clima (COP30), o maior encontro global sobre clima, desenvolvimento sustentável e políticas de baixa emissão de carbono. O evento teve início no dia 10 e segue até o dia 21 de novembro, reunindo chefes de governo, especialistas, representantes da sociedade civil, instituições internacionais, cientistas e organizações multissetoriais comprometidas com a agenda climática do planeta.

Nesta segunda-feira, 17, a vice-governadora integra dois painéis de alto nível no Pavilhão do Consórcio Interestadual da Amazônia Legal, localizado na Zona Azul (Blue Zone), área destinada às negociações oficiais entre países e organismos multilaterais.

A programação faz parte do evento “Brasil e China em relação à sustentabilidade em um futuro compartilhado”, uma iniciativa internacional de cooperação ambiental organizada pelo IPAM, Consórcio da Amazônia Legal, Ministério do Meio Ambiente da China e All-China Environmental Federation, com tradução simultânea e participação de autoridades de ambos os países.

Pela manhã, Mailza acompanha as discussões do Painel 1 – Experiências Sino-Brasileiras em Florestas e Infraestrutura e do Painel 2 – O Ar que Respiramos: Qualidade do Ar e Cidades Verdes. Ainda pela manhã, ela participa do Painel do GCF Task Force sobre a Nova Economia Florestal, Povos Indígenas, Comunidades Locais e Gênero.

Os debates destacam temas como desmatamento, incêndios florestais, proteção da biodiversidade, infraestrutura verde, qualidade do ar, estratégias urbanas sustentáveis e modelos de desenvolvimento de baixo carbono baseados na cooperação científica e tecnológica.

A vice-governadora Mailza considera que a presença do Acre é estratégica diante de sua relevância ambiental dentro da Amazônia Legal.

“O Acre tem experiência consolidada em desenvolvimento sustentável aliado à conservação da floresta e ao fortalecimento social das comunidades que vivem nela. Estamos aqui para dialogar, compartilhar nossas políticas e buscar parcerias internacionais que nos ajudem a transformar desafios ambientais em oportunidades socioeconômicas reais”, afirmou.

Ao final do encontro, deverá ser elaborado um documento técnico conjunto contendo recomendações estratégicas, sínteses dos debates e propostas de cooperação bilateral.

Agenda da vice-governadora na COP30

17 de novembro – Blue Zone

09h30 – Painel: Experiências Sino-Brasileiras em Florestas e Infraestrutura

11h00 – GCF Task Force – Nova Economia Florestal, Povos Indígenas, Comunidades Locais e Gênero

18 de novembro

Painel sobre Governança e Monitoramento Integrado no Acre, conduzido pelo coronel Charles Santos, comandante do Corpo de Bombeiros Militar do Acre

19 de novembro

Governança Verde: Modelo acreano de Resiliência Climática – Inclui apresentação da iniciativa Juntos Pelo Acre, política de proteção social integrada que conecta bem-estar humano com sustentabilidade e desenvolvimento territorial

15h30 – Zona Verde (G185 – IICA) – Diagnóstico de Assistência Técnica e Segurança Alimentar na Amazônia

17h15 – Zona Azul (B196 – Instituto Unibanco) – Painel: A Nova Economia – Educação, Investimento e Futuro do Trabalho

20 de novembro

09h – Zona Azul: Painel Conjunto – Cacau Amazônico: Inovação, Conservação e Mercado Global

14h15 – Zona Verde: Painel – Pecuária Sustentável, Redução de Emissões e Recuperação de Áreas Degradadas

Contexto estratégico

A presença institucional do Acre na COP30 consolida o estado como referência em políticas climáticas, bioeconomia, mecanismos de REDD+ e produção sustentável de baixo carbono, além de reforçar alianças para financiamento, inclusão produtiva, desenvolvimento de cadeias da sociobioeconomia e inovação em monitoramento ambiental.

