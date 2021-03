Vice-prefeito de Epitaciolândia recebe alta após quase um mês lutando contra o covid-19

O vice-prefeito de Epitaciolândia, interior do Acre, Antônio José Soares do Nascimento, de 44 anos, que estava na Capital do Acre que havia contraído covid-19 e estava internado desde o dia 6 de março, recebeu alta neste domingo segundo a assessoria da Prefeitura.

Soares teve cerca de 65% dos pulmões afetados e inicialmente ele foi internado no Instituto de Traumalotogia e Ortopedia do Acre (Into-AC), onde fica o hospital de campanha de Rio Branco, e foi um dos pacientes selecionados para ser transferido para Manaus, mas, não foi transferido após familiares saber que ninguém ficaria em sua companhia.

Também foi informado que Soares deverá ficar na Capital por cerca de uma semana, onde realizará um tratamento de recuperação dos pulmões afetados, além de um acompanhamento médico e ficar perto de seus pais.

“Acreditamos que Soares deverá voltar em duas semanas para Epitaciolândia, Ele está bem e deverá voltar às suas atividades quando se sentir melhor. Acreditamos que o pior já passou e o importante é tê-lo de volta”, comemorou o Assessor.

