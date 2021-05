Vídeo: Operação na fronteira resulta na prisão de suspeitos com cerca de R$ 165 mil rumo a Bolívia

O trabalho investigativo de agentes da Polícia Militar do 5º Batalhão, com o apoio da Agência Brasileira de Inteligência (ABIN), Grupo Especial de Fronteira e Operações Canina, resultou na apreensão de uma grande quantia de dinheiro que poderia ser usado para o narcotráfico na fronteira do Acre.

Segundo foi apurado, as informações davam conta que pessoas ligadas a grupos criminosos estariam se deslocando da Capital do Acre, Rio Branco, para a fronteira do Acre afim de negociar entorpecentes na cidade de Cobija, lado boliviano.

Foi então que, munidos dessas informações, o cerco foi criado para impedir que os suspeitos chegassem no lado boliviano e realizassem a apreensão. Na noite desta quinta-feira (13), já próximo a tranca, um veículo modelo Fiat/Doblo de placas vermelhas, foi parado com os suspeitos.

Mesmo diante da negativa, as buscas realizadas dentro do veículo, foi possível localizar dentro do forro, dois pacotes com uma grande quantia, totalizando cerca de R$ 165 mil reais, que poderiam ser negociados com drogas.

Segundo o delegado do Gefron, Rêmulo Diniz, “este foi um grande trabalho conjunto da PM, Gefron e Canil, sendo uma das modalidades relacionados ao tráfico de drogas e tudo será investigado com mais detalhes e depois levado à sede da PF”, disse.

Para o delegado, acredita que foi um duro golpe contra o crime organizado e mais trabalhos referente ao caso está em andamento. Todo o dinheiro e os suspeitos foram conduzidos à delegacia da Polícia Federal, uma vez que caracteriza como crimes de evasão de divisa, associação ao tráfico e outros delitos previstos no Código Penal Brasileiro.

Veja entrevista.