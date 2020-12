Vídeo: Prefeito e vice de Epitaciolândia anunciam pagamento de dezembro e 13º

O prefeito do município de Epitaciolândia, Tião Flores e seu Vice, Raimundão, ambos do PP, fizeram o anuncio do pagamento do mês de dezembro do funcionalismo, além de ter pago na semana passada, o restante do 50% do 13º salário de 2020.

Com o pagamento do salário e restante do 13º, a prefeitura injetou cerca de 2 milhões de reais, aquecendo a economia local. “Estamos cumprindo com nossa obrigação. Foram quatro anos sem atrasar os pagamentos e dos fornecedores”, destacou o prefeito Tião Flores.

Aproveitando a ocasião, destacou os investimentos que estão sendo deixados para a nova gestão, além de desejar uma boa administração para o novo prefeito e sua equipe, que irão assumir a partir do dia 1º de janeiro de 2021. Tião Flores destacou que está deixando a prefeitura sanada com cerca de R$ 20 milhões em investimentos em andamento.

“Quero aqui agradecer todo o apoio que tivemos dos servidores para tentar levar o melhor aos munícipes de Epitaciolândia. Foram quatro anos de trabalho e fizemos o que esteve ao nosso alcance e quero desejar ótimas festas de fim de ano a todos e suce

