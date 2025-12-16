Vítimas de violência doméstica acompanhadas pelo Iapen recebem ação de acolhimento





Sair de um ciclo de violência doméstica não é um ato simples. O medo, a dependência emocional, financeira e o silêncio imposto tornam o pedido de ajuda um dos passos mais difíceis. Ainda assim, buscar apoio é o primeiro gesto de coragem rumo à reconstrução da própria vida, e nenhuma mulher precisa fazer isso sozinha. O governo do Acre, por meio do Instituto de Administração Penitenciária do Acre (Iapen) e da Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos (SEASDH), que tem como titular a vice-governadora Mailza Assis, realizou nesta terça-feira, 16, uma ação de acolhimento voltada a mulheres vítimas de violência doméstica acompanhadas pela Divisão de Monitoramento Eletrônico (DME).

A atividade ocorreu no âmbito do projeto Casa da Amizade, em parceria com órgãos da rede de proteção, com o objetivo de oferecer orientação, escuta e apoio a mulheres em situação de vulnerabilidade social.

Durante o encontro, as participantes assistiram a uma palestra ministrada pela Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam), da Polícia Civil do Acre, e tiveram acesso a ações como o Guarda-roupa Social e um lanche de acolhimento, proporcionando um espaço de diálogo e informação sobre direitos e serviços disponíveis.

De acordo com a psicóloga da Divisão de Monitoramento Eletrônico, Zione Nascimento, a iniciativa busca fortalecer o acompanhamento realizado pela equipe. “O encontro tem como objetivo reforçar que essas mulheres são acompanhadas e que existe uma rede de apoio disponível. Além do acolhimento, também é uma oportunidade de aproximação para compreender melhor a realidade de cada uma e orientar sobre os serviços que podem ser acessados”, explica.

A psicóloga destaca ainda que o acompanhamento envolve atendimento psicológico e encaminhamentos para a rede de proteção: “Quando necessário, acionamos Cras, Creas, Caps e outros órgãos, além de acompanhar essas mulheres nos atendimentos, para garantir o acesso aos direitos que já lhes são assegurados”.

A ação integra as estratégias do governo do Acre voltadas ao fortalecimento da rede de proteção às mulheres em situação de violência, por meio do trabalho articulado entre diferentes instituições. A presidente da Casa da Amizade, Ivone Tavares, ressaltou a importância da parceria entre as instituições:

“A Casa da Amizade contribui oferecendo um espaço de acolhimento, com ações simples, mas importantes, como o Guarda-roupa Social e momentos de escuta, para que essas mulheres se sintam apoiadas”, reitera.

O impacto é visível, para uma das participantes da ação, M. R., acompanhada pela DME, relatou que o apoio recebido contribuiu para sua reorganização emocional. “No momento em que procurei ajuda, estava muito abalada. Com o acompanhamento da equipe e da rede, consegui me estabilizar e hoje me sinto mais segura”, afirma.

Romper o ciclo de violência e desvincular-se do agressor é essencial para o acolhimento da vítima, que pode procurar apoio através dos seguintes canais de ajuda:

Central de Atendimento à Mulher: 180

Polícia Militar do Acre (PMAC): 190

Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam): (68) 3221-4799

Centro de Atendimento à Vítima (CAV): (68) 99993-4701

Secretaria de Estado da Mulher (Semulher): (68) 99605-0657

Casa Rosa Mulher: (68) 3221-0826

The post Vítimas de violência doméstica acompanhadas pelo Iapen recebem ação de acolhimento appeared first on Noticias do Acre.





Source link

Curtir isso: Curtir Carregando...