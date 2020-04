Vizinhos ouvem criança chorando e encontram mulher morta; marido é o suspeito

O corpo de uma mulher foi encontrado por vizinhos, dentro do apartamento onde ela morava, no início da noite desta quarta-feira (15), em Tarauacá. Segundo os vizinhos que encontraram a mulher morta, eles teriam ouvido uma criança chorando intensamente dentro do quarto e quando abriram a porta encontraram o corpo com ferimento no pescoço.

O principal suspeito é o marido da vítima que não foi encontrado. A suspeita é que ela tenha sido morta com uma facada na frente do filho que não teve idade revelada. A Polícia Militar está em diligência para tentar encontrar o homem.

