10ª Edição do Circuito Country de Epitaciolândia escolhe novas representantes em grande festa

A prefeitura de Epitaciolândia realizou em grande estilo, a 10º edição do Circuito Country após dois anos parados devido a pandemia e na abertura, promoveu a escolha da Garota Country na noite desta quinta-feira, dia 28, que faz parte da vasta programação que termina somente no dia 1º de maio.

No primeiro dia e após a abertura oficial feita pelo prefeito Sérgio Lopes, na companhia de convidados como o senador da república, Sérgio Petecão, vereadores, da Rainha do Rodeio da Expoacre, políticos da Capital e representante do governo do Estado, se deu o início para a escolha da nova Garota Country, da Rainha do Rodeio e Garota Simpatia.

Foram ao todo, 12 concorrentes e nesta edição, uma novidade entre as jovens. Uma participante trans levou simpatia ao público e aos jurados. A apresentação inicial aconteceu com roupas próprias e a segunda passagem na passarela, foram todas iguais.

Sérgio Lopes destacou a importância do evento para o município, uma vez que serão quatro dias de atividades e estará aquecendo economicamente a fronteira do Acre. O Circuito Country se tornou um dos grandes eventos que acontece no Estado onde tem a participação maciça de pessoas que procuram diversão.

Atrações musicais de nível nacional acontecem nesta sexta-feira, dia 29, apresentação com o cantor Romeu e no sábado, dia 30, será a vez Israel Novaes. A programação só se encerra no domingo com corrida de cavalos, prova dos tambores, de laço final do rodeio e show musical.

A finalista do concurso Garotas Country 2022 após decisão dos jurados, ficou assim: 1º Lugar ficou para a acadêmica de medicina Sara Aiachi; o segundo lugar, Garota Simpatia, ficou para Eduarda Letícia e o terceiro, foi escolhida como Rainha do Rodeio, ficou para Rhidery Ferreira.

A rainha do último evento realizado antes da pandemia no ano de 2019, Maiane Sobrinho, fez a passagem da faixa para vencedora Sara Aiachi.

Nota aos leitores

O jornal on-line, oaltoacre.com, realizou a cobertura do evento com transmissão ao vivo pela fanpage no Facebook. Infelizmente, a política de privacidade e direitos autorais relacionados a músicas, foi realizado sumariamente, a retirada do som durante a transmissão em quase todos os vídeos.

Fato esse que gerou muitas reclamações por parte dos telespectadores durante a transmissão. Infelizmente é uma prerrogativa do Facebook que devemos seguir, sob pena de ser retirado do ar. Pedimos a compreensão de todos.

