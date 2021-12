10kg de cocaína são apreendidos na BR 317

O trabalho de rotina no combate ao crime organizado, tráfico e contrabando, fez com que o Grupo Especial de Fronteira – Gefron, impedisse mais uma vez, que uma carga de drogas chegasse à Rio Branco, capital do Acre.

Um trabalho de rotina no posto de fiscalização da PRF localizado na BR 317, cerca de 55 quilômetros da fronteira, no entroncamento de acesso à cidade de Xapuri, pararam um carro VW/Gol, placas MZU 6216, conduzido por H.L.B.N., de 30 anos, que estava na companhia de outra pessoa e que se deslocavam para a capital.

Na abordagem e entrevista de rotina, o motorista demonstrou nervosismo e os dois passaram a entrar em contradição com o carona, tendo dificuldades em engatar a marcha no veículo. Desconfiaram e resolveram realizar uma vistoria veicular.

Foi quando localizaram uma mochila abaixo do porta-luvas e dentro, foram encontrados vários ‘tijolos’, envoltos em fita amarela, comum entre traficantes na região. De imediato, ambos receberam voz de prisão.

Ao analisarem, constataram que seria cloridrato de cocaína e após pesagem, foi registrado 10.485 gramas do entorpecente. A dupla recebeu voz de prisão, para em seguida serem levados para a delegacia da Polícia Federal, localizada na cidade de Epitaciolândia, juntamente com a droga

Os dois detidos seriam ouvidos pelos delegados plantonistas e serão transferidos para o presídio na Capital, onde ficarão à disposição da Justiça em relação ao caso de tráfico internacional de drogas.

