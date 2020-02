Polícia Civil de Brasiléia prende dupla que estava praticando assaltos na fronteira

O trabalho de investigação realizado pelos agentes da delegacia do município de Brasiléia, coordenado pelo delegado Sérgio Lopes, conseguiram obter êxito em prender dois suspeitos que vinha praticando assaltos pela fronteira nos últimos dias.

A ação da dupla vinha tendo como alvo principal, mulheres que possuem motos. Os crimes vinham acontecendo a qualquer hora do dia e sempre agiam em dupla. Enquanto um abordava, o outro pegava o veículo e tomavam rumo ignorado, mas, sempre os veículos são levados para o lado boliviano.

Nesta quinta-feira, dia 27, a dupla teria agido em uma rua às margens do rio Acre em Brasiléia. Foi quando conseguiram agir rápido e chegar até a dupla que ainda estavam com as mesmas vestes, além de identificar a moto que utilizaram para o crime.

Um dos indivíduos foi identificado por participar em um roubo na cidade vizinha de Epitaciolândia, quando levaram uma outra moto, enquanto o outro está sendo investigado. O caso seria levado ao judiciário local e seria pedido a prisão preventiva de ambos.

Outros casos estão sendo investigados do possível envolvimento da dupla pela fronteira.

Veja vídeo reportagem com delegado Sérgio Lopes, titular de Brasiléia.