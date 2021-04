Câmara paga parcela do 13º salário à funcionários e assessores

No dia 27 de Abril, a Presidente da Câmara, Arlete Amaral, pagou metade do 13º salário à funcionários e assessores da Câmara. Os valores foram depositados nas contas bancárias dos beneficiados. Na primeira parcela, o pagamento foi correspondente a 50% do valor do benefício. Já na segunda parcela, haverá o desconto do imposto de renda. Com isso, projeta-se um aumento no número de vendas no comércio, contribuindo para o aquecimento da economia. A antecipação visa estimular a economia, principalmente neste período de pandemia em que há queda no número de vendas e, consequentemente, na arrecadação. A presidente da Casa, avalia que esta é mais uma ação que tem por intuito valorizar o funcionário e o assessor legislativo.

A Presidente do Legislativo informou publicamente durante a sessão dessa Terça-feira (27) a quitação da primeira parcela. Enfim todos os direitos dos trabalhadores iremos manter, porque nos programamos para isso”. Comentou ela que isso representa zelo com o recurso público “e isso graças a Deus sabemos fazer”.

Compartilhe isso: Twitter

Facebook

WhatsApp



Curtir isso: Curtir Carregando...