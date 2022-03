21ª SAÚDE NA COMUNIDADE atende associação do Km 20 com especialidades e 12 modalidades de ultrassonografia

O Prefeito Sérgio Lopes acompanhado do Secretário de Saúde, Sérgio Mesquita, estiveram no sábado, 5, acompanhando de perto a realização do programa Saúde na Comunidade na escola Castelo Branco no km 20.

.

A 21ª Edição do programa contou com várias especialidades onde foram realizados 1.402 procedimentos sendo: 90 Atendimentos Médicos, 242 procedimentos Odontológicos, aplicação de vacinas de rotina, contra Covid e vacina antirrábica, além disso foram ofertadas várias especialidades como:

Ultrassonografias diversas: 104 Consultas em pediatria: 26, em ortopedia: 75, em dermatologia: 61, em oftalmologia: 105, em psiquiatria. 23.

Compartilhe isso: Twitter

Facebook

WhatsApp