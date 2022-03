Vereadores de Epitaciolândia propõe audiência pública para debater problemas de estacionamento de carretas na Av. Internacional

Rickelme Christofer

A câmara municipal de Epitaciolândia iniciou nesta segunda-feira 21, os trabalhos legislativos na sala das sessões Raimundo Francisco Ribeiro, com a Sexta sessão ordinária de 2022. Sete dos nove vereadores estavam presentes, o vereador Nego e a vereadora Preta justificaram ausência.

O Vereador Rubens Rodrigues (PSD), iniciou falando sobre as cobranças que vem recebendo da população referente a educação, ele relembra de um projeto para contratação de professores que ainda não foi realizado, já que a proposta do prefeito era um seletivo sem provas, o projeto então foi vetado pela Câmara, pois, segundo o próprio vereador, Sérgio Lopes poderia colocar as pessoas ligadas ao seu pré-candidato a deputado estadual Daniel Dorzila; Rubens então pede aos demais vereadores para que, juntos, mandem um documento perguntando quando o edital será lançado. O parlamentar também relembra de suas idas a zona rural afirmando que “A cidade retrocedeu” e acusando matérias de Fake News, destacando o Ramal do Porto Rico, onde uma matéria informava que os problemas do local haviam sido resolvidos, sendo que na realidade a única coisa feita foi um paliativo; Também cita o Ramal Fontenele de Castro, onde segundo ele “Tiraram o ponto crítico” e ficaram de retornar em 15 dias, mas não retornaram, resultando na revolta dos moradores no local. Após isso, aborda o assunto das carretas na Av. Internacional contando de sua viagem com os vereadores Pantico, Diojino, José Maria e Messias, sendo um dos objetivos cobrar uma resposta do delegado da Receita Federal o porque não é resolvida a situação do estacionamento de carretas na Av. Internacional, e cita ainda um acordo não comprido do prefeito Sérgio Lopes, onde ele se comprometia a fazer um paliativo no pátio do órgão. Outro problema colocado em pauta foi a grande quantidade de lixo acumulado na cidade, ele acusa “Epitaciolândia está jogada as traças, infelizmente a população escolheu a pessoa errada”. O vereador questionou o porquê de não existir um planejamento da Secretaria de Obras para ajustes na zona urbana, citando alguns bairros que se encontram “destruídos”: Lírio do Vale, Satel, Liberdade e José Hassem; Se mostra indignado com o atual secretário de obras que na gestão passada foi secretário de esportes por 2 anos e “Não faz nada” e dito isso, teme a falta de competência do mesmo agora com uma “Pasta maior”. O parlamentar então finaliza falando dos ramais do km 16 e da Alemanha onde as pessoas se encontram isoladas, e ele alerta a população que o prefeito diz que os vereadores opositores são “O atraso de Epitaciolândia” afirmação essa que o vereador não concorda já que sempre votaram a favor de Epitaciolândia.

O vereador petista Messias Lopes, iniciou Sua fala parabenizando os funcionários da educação pela greve estadual que está ocorrendo e se posiciona a favor da mesma, aproveita para apresentar um projeto de lei que, assegura aos professores da rede municipal de ensino, que tenha cumprido o tempo mínimo de exercício do magistério para os fins de aposentadoria, a opção de exercer atividade fora da sala de aula. Citou sua a Rio Branco juntamente com os vereadores Rubens, Diojino, José Maria e Pantico, que afirma ter sido muito produtiva, e que está aguardando a vinda dos diretores do DERACRE responsáveis pelo ramais de Epitaciolândia para fazer uma visita In loco, já que muitos trechos causando isolamento, prejudicando a vida dos moradores da região, cita então pontos críticos na Estrada Velha, Km 6, Km 7, Km 8, Km 15 e Km 24, que necessitam urgentemente de um paliativo, ele informa que, segundo o DERACRE, no início desse mês de abril estarão retornando para terminar o trabalho já iniciado, porém Messias também ressalta que até lá é necessário que eles dêem trafegabilidade aos produtores rurais; Questiona o executivo que “empurrou” a responsabilidade para o governo do estado, sendo que faz ajustes em locais até mais distantes, citando o Km 45 da estrada velha. O vereador então volta a falar de sua viagem agora contando com sua ida e dos demais colegas, na Receita Federal buscando soluções para o problema das carretas na Av. Internacional, que, segundo o mesmo, vem prejudicando o comércio e a trafegabilidade; Fala também que em sua conversa com o órgão, não teriam nenhuma solução de imediato, já que o governo cortou cerca de 51% do orçamento da Receita Federal, então ele espera que a câmara de vereadores marque uma audiência pública com todos os órgãos possíveis para que haja uma parceria e cada um cumprindo o seu papel, falando especificamente do DETRAN, ele frisa que não está criticando os carreteiros que estão ali fazendo o seu trabalho, mas sim os órgãos que não estão cumprindo o seu papel. O parlamentar continua sua fala, dando boas vindas ao novo secretaria de obras e espera um trabalho de responsabilidade; Relembra que em menos de 1 ano e meio de gestão, é o terceiro secretário e diz esperar que o atual resolva os problemas do município. Logo após isso, direciona sua fala ao vereador Marco Ribeiro, questionando se existe algum planejamento em relação a maquinários, pois se não, a população irá sofrer novamente; Messias finaliza sua fala cobrando serviço do Prefeito, dizendo que já está em seu segundo ano de mandato e não se fez relevante, e que segue cumprindo sua função que é a de cobrar, e o executivo deve cumprir a sua função também de fazer.

O vereador tucano Marco Ribeiro, iniciou falando sobre os seletivos e justificando o atraso dos concursos, segundo ele quando a câmara aprovou o concurso por provas e não analise curricular, o prefeito Sérgio Lopes precisou contratar uma empresa para fazer esse concurso público, o que gerou atraso do seletivo, mas afirma que o contrato já foi assinado e que o edital “provavelmente” será publicado hoje (21/03). O vereador também parabeniza o secretário de saúde pelo itinerante feito na comunidade Filipinas, e cita que a atual gestão já ultrapassou as gestões anteriores em número de atendimento a pessoas. Também fala sobre o problema das carretas, e concorda com os demais que é algo inaceitável, porém, afirma que nenhum prefeito ou vereador conseguiria resolver o problema atual, informa aos demais que estará a disposição caso a câmara queira fazer uma audiência pública convocando prefeito, senadores, deputados e governador; O mesmo também fala que a tendência é a piora pois a capital de Pando vai crescendo e com junto a ela a demanda, ele diz que na sua perspectiva seria necessário uma mudança de local recomendando a travessia pelo Narí onde não teria muito gasto para o governo; O mesmo aproveita o momento para pedir ao vereador Rubens para que converse com o senador Sérgio Petecão e que informe da situação para terem algum auxílio. Após isso, justifica o acumulo de lixo da cidade, dizendo que são “jogados qualquer tipo de coisa nesses lixos” e que também os animais de rua espalham esse lixo, assim, obviamente será visado por urubus, mas afirma que a coleta está sendo feita e que acredita que a cidade está muito mais limpa do que em gestões anteriores. Sobre os ramais, informando que atualmente a Prefeitura tem o orçamento de R$ 52.000.000,00 (Cinquenta e dois milhões de reais), e que, com esse dinheiro, precisam arcar com todas as despesas do município, fala que possuem uma patrulha mas que não é suficiente para nossa cidade e fala que esses investimentos de rua serão feitos a partir de verão; Finaliza falando que irão sim continuar os trabalhos no ramal do Km 14, porém é um local que possui uma tabatinga e que o maquinário irá quebrar se forçarem, por isso estão esperando alguns dias de sol para retornarem ao trabalho, e falando dos outros ramais, afirma que no momento será feito apenas paliativos, pois não tem como fazer algo no atual período de inverno, mas quando o verão chegar, será feito o possível para ajudar o máximo de ramais.

O vereador presidente Diojino Guimarães (MDB), iniciou sua fala cumprimentando a todos os presentes, em seguida questionou ao Vereador Marcos, que em seu pronunciamento disse que, quando o DERACRE ajudar o munícipio poderá avançar, pois sem apoio não dá. O que não é verdade, pois o DERACRE tem ajudado. As caçambas, a patrol são do estado, o que demonstra que o maquinário do estado é que está sendo utilizado no munícipio, que o governo do Estado está através do DERACRE ajudando, uma vez que as máquinas do município estão todas quebradas na Secretaria de Obras. Lamentou a falta de reconhecimento pela parte do prefeito, que nem sequer agradece a ajuda recebida do estado e que se não fosse isso a situação estaria muito pior. Citou que estão falando a boca pequenas por aí, sobre o gasto de combustível, pois em menos de dois meses e vinte dias já foram mais de 60 mil litros de combustível, mais do que no ano passado. Que infelizmente não há manutenção das máquinas, pois nos meses de Janeiro, Fevereiro e Março é para dar manutenção das mesmas, para que no verão possa se cuidar dos ramais. Criticou o trabalho que foi feito no ano passado, pois onde a administração passou, só fez abertura de ramais não colocaram uma colher de piçarra para aquela população, que ficou mais isolada do que estava. Também falou sobre a situação das carretas, que se os vereadores podem convocar uma audiência pública assim o farão, tudo o que for para o desenvolvimento do município passa por esta casa, que os parlamentares mirins estão em busca de recursos, de melhorias, porque se preocupam com o desenvolvimento de nossa cidade. Já o prefeito, não sai de seu gabinete, e quando sai, vai para Brasília dizendo ir buscar recursos, que nunca chegam. O prefeito vai em redes sociais culpar o governo do estado e governo federal, tirando sua responsabilidade sobre a estrada velha e a Av. Santos Dumont. Que ele, vereador Diogino, jamais queria ser prefeito num município desse, para abandonar os moradores da Estrada Velha e da Av. Santos Dumont, o que é uma falta de respeito, de vergonha e de caráter. Lembrou que o ex-prefeito Tião Flores, deixou recursos de 4 milhões de reais em caixa, tudo certo para a pavimentação de 22 ruas, e o prefeito maravilhoso e espetaculoso não se explica para a população o porque de não efetuar o trabalho. Que só sabe fazer itinerante, e que mesmo não sendo contra itinerantes, não é possível o município ter um prefeito que não disse a que veio até o momento e que as únicas obras que fez até o momento foi a pintura do Estádio e da praça, pois o restante de obras que estão acontecendo são do governo passado, citou como exemplo, a continuidade da obra da escola Castelo Branco e de um posto de saúde na comunidade Rubicom. Que essas obras são de continuidade, porém o executivo não é homem para reconhecer. Lamentou o trabalho mal feito de tapa buracos com cimento no asfalto, que onde foi colocado, já está tudo se destruindo novamente. Que esse tipo de serviço é serviço de menino. Declarou que é muito difícil convocar secretários pois não dá tempo, uma vez que já são 6 secretários trocado. Salientou que os vereadores são tratados por essa gestão como inimigos do município. Por isso sempre diz que “Política só se faz com politico”. Que este não é o caso do atual prefeito, que como delegado poderia até fazer um bom trabalho, mas como prefeito, como político não mostrou para que veio. Falou sobre a reivindicação que fez sobre a ponte na entrada do Bairro José Hassem, que procurou o senador Márcio Bittar, o deputado Flaviano Melo e por último, o senador Petecão, o qual lhe garantiu as emendas para a contratação da ponte.

O vereador José Maria (União), iniciou cumprimentando a todos os presentes, e disse que iria abonar todas as falas dos vereadores sobre a situação das ruas e dos ramais, que em todas as sessões é abordado e que são feitas as reivindicações, mas até o momento nem sequer o cronograma que foi prometido ser entregue aos vereadores, eles receberam. Que a situação é crítica e que Epitaciolândia só tem a Av. Santos Dumont com condições de trafegabilidade. Citou que já passamos por um verão e até agora nada foi feito por parte do executivo. Falou que recebe inúmeras reclamações dos moradores de todos os bairros, que recebeu uma reclamação de um morador da rua Fontenele de Castro que inclusive esta rua faz parte das 22 que deveriam ter sido pavimentadas, porém até o momento nada. Diz que infelizmente quem executa é o prefeito, porém, o mesmo nada tem feito, e ainda fala que tem cinco vereadores que só emperram seu trabalho. Salientou que isso é uma grande mentira, uma vez que tudo o que é apresentado pelo prefeito que vêm para atender aos anseios da população, os vereadores aprovam, porém se é para beneficiar planos pessoais, aí sim, os vereadores estão lá para exigir transparência, citando o concurso seletivo para professores, que da forma que foi apresentado não demonstrava transparência. Falou sobre a situação da Estrada Velha, que segundo o prefeito não pode intervir porque está na responsabilidade do DERACRE. Porém, não dá para entender porque em determinados trechos a prefeitura fez um paliativo e em outros não pode fazer? No km 15 não pode fazer, um pouco mais na frente fez? Alguma coisa está errada, e nesse sentido, esse grupo de cinco vereadores serão sim uma pedra. Falou que não foi eleito para andar conforme as vontades do prefeito, mais sim, para atender a população. Em relação a Avenida Internacional, informou que foram a Rio Branco para ver essa situação das carretas, mesmo sabendo que se trata de um problema federal. Procuraram a Receita Federal, e o que se percebeu é que existe um jogo de empurra-empurra pelos cortes feitos nos recursos da receita federal. Terminou dizendo que os vereadores têm cumprido seu papel que é o de fiscalizar, reivindicar, porém executar é o prefeito.

O vereador Pantico da Água (SD), iniciou falando sobre a visita dos vereadores às escolas na semana passada, segundo o mesmo, a manutenções feitas nas escolas, após o abandono por conta da pandemia, não foram devidamente concluídas; Ele cita a escola Pequeno Príncipe com apenas metade da sua pintura feita e a cobertura, que foi concluída, com péssima qualidade, já que ainda estava vazando água para dentro das salas, ainda na Pequeno Príncipe foi notado pelo vereador que o parquinho se tornou um risco para as crianças, afirmando ter pedido à secretária da escola não permitir os menos brincarem ali devido a péssima qualidade; Fala também da escola João Pedro, diz que ao chegar já é possível sentir o mal cheiro, e quando questionou aos funcionários, soube que o odor vinha da fossa que estava transbordando, dito isso, o parlamentar faz uma reivindicação a secretária de educação ou ao secretário de obras resolver esse problema. Continua sua fala citando a Rua Ana de Souza Lira, um trecho de 200 a 300 metros que se encontra em péssimas condições, o próprio vereador afirma não trafega pela rua, e que por conta disso demora mais do que deveria para chegar ao centro; Após afirma tais problemas, ele direciona sua fala ao vereador Marco Ribeiro, para que ele dê atenção aos seus pedidos e que informe ao prefeito. Finaliza sua fala afirmando que a possibilidade sim de resolver o problema das carretas na Av. Internacional é só querer, e que eles podem resolver os problemas de seu município.

A vereador Seliene Lima (Podemos), iniciou sua fala cumprimentando aos presentes e agradecendo a Deus. Falou sobre o Processo Seletivo que irá acontecer no munícipio de Epitaciolândia, após ter sido aprovado pela Câmara com uma emenda modificativa que fosse feito através de provas. Que procurou a Secretária Municipal que lhe repassou a informação sobre a empresa que a prefeitura contratou, a FUNDAPE, e que ainda esta semana sairá o edital do processo seletivo. Agradeceu ao IFAC que está presente no munícipio, através de uma parceria com a prefeitura e que trará o curso de Química para os nossos estudantes. Ressaltou que se trata de uma grande conquista, que o sonho agora é que o Polo do IFAC possa vir para nosso munícipio, a exemplo de Xapuri. Sobre os ramais, disse que todos sabemos as dificuldades dos moradores, e que infelizmente não dá para a prefeitura fazer todos. Citou o ramal do km 14, que foi feito uma grande parte, porém faltou 1 km na área que é muito molhada dificultando a entrada dos maquinários. Lembrou que esteve junto com o prefeito na assinatura do convênio com o DERACRE, reconhece e agradece a importância dessa parceria para a Estrada Velha e todo o munícipio. Falou sobre os avanços da saúde, onde ocorre vários programas saúde na comunidade e na cidade, duas UBS que atendem no período da noite. O que é de grande importância, uma vez que o Hospital Regional está de greve e também é muito distante, táxis e uber são caros para a população. Parabenizou os itinerantes que conta com a participação de profissionais como ginecologistas, dermatologistas entre outros atendimentos que são de grande importância para a população. Sobre as carretas, diz que esse problema não é de hoje. Que essa audiência publica seria muito importante, pois as carretas que ficam alocadas na Avenida internacional prejudica os comerciantes, além do perigo de acidentes. Que seja realizada com a presença de autoridades bolivianas e representantes do governo do Estado.

