À beira do colapso, UTI do Into chega a quase 100% de ocupação em Rio Branco

As Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) do Into, principal hospital de campanha especializado no atendimento de pacientes com coronavírus, chegaram a 97,8% de ocupação em Rio Branco.

A informação foi dada nesta sexta-feira (5), no boletim de Assistência à Saúde da Sesacre.

As UTIs de todo o Estado já atingiram 88% do limite de pessoas e os leitos comuns 85%.

O governador Gladson Cameli e o secretário de Saúde, Alysson Bestene, disseram ainda nesta semana que o Acre pode enfrentar um colapso no Sistema Único de Saúde (SUS) nos próximos dias, por conta do aumento no número de internações e mortes pela doença.

Nesta sexta-feira foram identificados 311 pacientes internados nos estabelecimentos monitorados, dos quais 221

com estão com o teste positivo para Covid-19. Do total hospitalizado, 84 estão em Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e 227 em leitos (clínicos, obstétricos ou pediátricos).

