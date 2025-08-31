Acesso à internet avança em escolas do AC, mas ainda não atinge 50% de conectividade







Escolas investem em disciplinas sobre o uso seguro da internet

Com 31,82% das escolas conectadas, o equivalente a 471 instituições de ensino, o Acre é um dos estados da região Norte que apresentaram evolução no número de escolas do ensino básico conectadas.

Os dados constam em um relatório referente ao programa Escolas Conectadas divulgado na última sexta-feira (29).

A evolução também foi notada no período de um ano. Até o fim de 2024, das 1.480 escolas, apenas 328 estavam conectadas à internet, o que representava apenas 22,16% naquele período.

Apesar do crescimento, o estado está abaixo da média registrada no país, que é de 59,65%, e também da região Norte, que é de 40,84%. Com 20.343 escolas nos sete estados, 8.310 estão conectadas.

Apenas o Acre, Amapá, Amazonas, Distrito Federal, Pará e Roraima ainda não atingiram os 50% de conectividade.

Acre chega a 31,82% de escolas conectadas à internet

Pedro Devani/Secom

A meta do programa é levar conectividade através de banda larga e wi-fi aberto a 137,8 mil escolas públicas do ensino básico da rede pública em todo o país.

“Conectar uma escola é conectar sonhos, oportunidades e o futuro de milhares de crianças e jovens. Estamos transformando a realidade da educação pública, garantindo que a internet chegue onde antes não estava. Nenhuma escola ficará para trás, essa é a nossa missão até 2026”, afirmou o ministro das comunicações Frederico de Siqueira Filho.

O Escolas Conectadas é uma estratégia do Governo Federal, em parceria com estados, municípios e Distrito Federal.

Além de garantir internet de qualidade para uso pedagógico das tecnologias, pretende garantir educação digital e midiática em todas as escolas públicas de educação básica do país.

471 escolas do Acre estão ligadas à internet

Mardilson Gomes/SEE

Menor índice

Os números do Censo Escolar de 2024 revelaram que, com 48,2%, o Acre tem o menor índice do país no acesso à rede em estabelecimentos educacionais, segundo números divulgados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

Para o Ministério da Educação (MEC), taxas abaixo de 70% representam uma baixa cobertura. Neste recorte, o Acre ficou abaixo de Amazonas (58,1%), Roraima (61,9%), do Pará (66,4%) e do Amapá (67,3%).

Conforme o levantamento, o Acre tem o maior número do país de escolas de pequeno porte, ou seja, com até 50 matrículas, com proporção de 47,2%. As maiores taxas estão nas regiões Norte (34,8%) e Nordeste (22).

CGU aponta falhas em licitação de segurança eletrônica nas escolas do Acre

VÍDEOS: g1







