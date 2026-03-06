Acre apresenta cases de sucesso durante encontro do Conselho Nacional de Secretários de Segurança Pública





A segurança pública do Acre foi destaque nacional durante a reunião do Conselho Nacional de Secretários de Segurança Pública (Consesp), realizada em Brasília, de 3 a 6, dentro da programação da II Conferência de Segurança Pública — iLab Segurança 2026. Durante o encontro, o estado apresentou experiências e resultados considerados cases de sucesso no fortalecimento das políticas de segurança pública.

A programação reúne gestores de segurança pública de todo o país para discutir estratégias, desafios e avanços na área. Representando o Acre nas discussões está o secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, José Américo Gaia, que também ocupa a vice-presidência do Consesp. Durante um dos painéis técnicos do evento, o titular da Sejusp apresentou iniciativas desenvolvidas no Acre que contribuem para o fortalecimento das ações de segurança pública no estado.

As experiências destacadas envolvem estratégias integradas entre as forças de segurança, além de investimentos em tecnologia, inteligência policial e ações voltadas à prevenção da violência. Segundo o secretário, compartilhar essas experiências com outros estados representa uma oportunidade de fortalecer a cooperação nacional e ampliar a eficiência das políticas públicas voltadas à segurança da população.

“Esse é um espaço fundamental de diálogo entre os gestores de segurança pública do país. Poder apresentar as experiências exitosas desenvolvidas no Acre demonstra que, mesmo diante dos desafios, é possível avançar com planejamento, integração das forças e investimentos estratégicos. A troca de experiências fortalece as instituições e contribui para a construção de soluções cada vez mais eficientes para a segurança da população”, destacou.

Gaia destacou ainda a utilização de Veículo Aéreo não tripulado (Vant), videomonitoramento com câmeras de reconhecimento facial, a implementação do Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer ) e do Grupo especial de operações de Fronteiras (Gefron).

A reunião marca, ainda, o primeiro encontro ordinário da nova gestão do Conselho, considerado um momento estratégico para o alinhamento de prioridades e a definição de ações conjuntas entre os estados.

Ao longo da programação, os secretários debateram temas centrais para o fortalecimento das políticas públicas de segurança, como o enfrentamento à violência de gênero, a necessidade de aprimoramento e criação de legislações voltadas ao combate ao crime e a troca de experiências entre os estados sobre programas e ações que têm apresentado resultados positivos.

The post Acre apresenta cases de sucesso durante encontro do Conselho Nacional de Secretários de Segurança Pública appeared first on Noticias do Acre.





Source link

Curtir isso: Curtir Carregando...