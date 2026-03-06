Acre apresenta cases de sucesso durante encontro do Conselho Nacional de Secretários de Segurança Pública

A segurança pública do Acre foi destaque nacional durante a reunião do Conselho Nacional de Secretários de Segurança Pública (Consesp), realizada em Brasília, de 3 a 6, dentro da programação da II Conferência de Segurança Pública — iLab Segurança 2026. Durante o encontro, o estado apresentou experiências e resultados considerados cases de sucesso no fortalecimento das políticas de segurança pública.
A programação reúne gestores de segurança pública de todo o país para discutir estratégias, desafios e avanços na área. Representando o Acre nas discussões está o secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, José Américo Gaia, que também ocupa a vice-presidência do Consesp. Durante um dos painéis técnicos do evento, o titular da Sejusp apresentou iniciativas desenvolvidas no Acre que contribuem para o fortalecimento das ações de segurança pública no estado.
As experiências destacadas envolvem estratégias integradas entre as forças de segurança, além de investimentos em tecnologia, inteligência policial e ações voltadas à prevenção da violência. Segundo o secretário, compartilhar essas experiências com outros estados representa uma oportunidade de fortalecer a cooperação nacional e ampliar a eficiência das políticas públicas voltadas à segurança da população.
“Esse é um espaço fundamental de diálogo entre os gestores de segurança pública do país. Poder apresentar as experiências exitosas desenvolvidas no Acre demonstra que, mesmo diante dos desafios, é possível avançar com planejamento, integração das forças e investimentos estratégicos. A troca de experiências fortalece as instituições e contribui para a construção de soluções cada vez mais eficientes para a segurança da população”, destacou.
Gaia destacou ainda a utilização de Veículo Aéreo não tripulado (Vant), videomonitoramento com câmeras de reconhecimento facial, a implementação do Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer ) e do Grupo especial de operações de Fronteiras (Gefron).
A reunião marca, ainda, o primeiro encontro ordinário da nova gestão do Conselho, considerado um momento estratégico para o alinhamento de prioridades e a definição de ações conjuntas entre os estados.
Ao longo da programação, os secretários debateram temas centrais para o fortalecimento das políticas públicas de segurança, como o enfrentamento à violência de gênero, a necessidade de aprimoramento e criação de legislações voltadas ao combate ao crime e a troca de experiências entre os estados sobre programas e ações que têm apresentado resultados positivos.
