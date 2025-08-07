Acre cria mais de 600 empregos formais em junho; 2º mês que menos gerou postos de trabalho no semestre







Puxado pelo setor de serviços, o Acre teve o quinto mês seguido de saldo positivo na geração de empregos com carteira assinada, conforme levantamento feito pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) referente a junho e divulgado nesta semana.

O saldo foi de 605 vagas, sendo este o segundo menor número positivo neste ano, atrás apenas de março com 446. (Veja mais abaixo)

No total, foram 4.821 admissões e 4.216 desligamentos no estado em junho. O estoque mensal, ou seja, a quantidade de pessoas empregadas com carteira assinada naquele mês, continua em 113 mil, a maioria no setor de serviços.

Em relação ao mês de maio, o saldo de empregos caiu para 61%, uma redução de 976 vagas no ritmo de criação de postos de trabalho, já que em maio houve a criação de mais de 1,5 mil cargos.

Também houve redução se comparado o saldo com o mesmo mês no ano passado. É que em junho de 2024 foram 1.054 postos de trabalho de saldo, uma queda de 42% este ano.

Apesar das quedas nesses dois recortes, o estado manteve o saldo positivo pelo quinto mês consecutivo, o que indica continuidade na recuperação, mas em um ritmo moderado. Veja abaixo:

Confira os saldos de junho por setor:

Serviços: 298 vagas

Construção: 158 vagas

Comércio: 80 vagas

Agropecuária: 49 vagas

Indústria: 20 vagas

Faixa etária e escolaridade

O perfil de contratação em junho foi majoritariamente de pessoas com ensino médio completo (2.375 admissões) e jovens entre 18 e 24 anos (1.004 admissões).

O grupo com maior número de desligamentos também se concentrou na faixa de 18 a 24 anos, especialmente entre os que possuem ensino médio completo. No total, foram:

1.988 homens contratados

1.185 mulheres contratadas

Setor de serviços puxou saldo positivo na geração de empregos em junho, diz Caged

Aline Vieira/Rede Amazônica Acre/Arquivo

No geral, o saldo foi positivo entre os homens (+291) e negativo entre as mulheres (-100).

Apesar de uma leve desaceleração em relação ao mês anterior, o resultado segue positivo e sinaliza estabilidade no mercado de trabalho acreano, mesmo em um contexto de oscilação no cenário nacional, já que o Brasil teve um saldo de 166.621 vagas com carteira assinada.

