Acre decreta luto de três dias em memória das vítimas do coronavírus

O Acre ultrapassou, nesta terça-feira, 26, a marca de cem mortes por Covid-19. Num total de 105 pessoas que não resistiram à doença, entre elas havia mães, pais, filhos, amigos, irmãos e vizinhos, cujas vidas se estendem muito além da estatística da pandemia.

Em solidariedade à dor das famílias e em memória das vítimas, o Governo do Estado decreta, a partir desta terça, luto oficial de três dias. Com a medida, as bandeiras hasteadas em todas as repartições públicas devem permanecer a meio mastro.

“Como governador, tenho a triste missão de comunicar a perda de 105 vidas em nosso estado desde o início do coronavírus. Acreanos portadores de histórias diferentes, mas de igual importância, que tiveram suas trajetórias interrompidas por um inimigo que não dá trégua. Estamos trabalhando para que esse número não continue crescendo, mesmo que, infelizmente, não seja possível trazer de volta aqueles que perdemos”, lamentou Gladson Cameli.

Para Cameli, nessa travessia difícil que todos estão tendo que realizar, mais do que nunca os acreanos precisam se unir em solidariedade, reforçando o apelo para que as pessoas se cuidem e, se puderem, fiquem em casa. “Com a sua colaboração podemos fazer com que outras pessoas não tenham que passar por essa dor. A todas as famílias que estão vivendo essa perda, quero deixar os meus sentimentos de respeito e esperança, que encontrem consolo em nosso senhor Jesus Cristo. Todo o estado está de luto, mas também estamos trabalhando para superar este momento. Que Deus nos proteja e abençoe”, disse.

