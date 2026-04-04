Acre firma operação de R$ 120 milhões com o BNDES e avança em agenda climática e desenvolvimento sustentável





O governo do Estado do Acre formalizou a assinatura de uma operação de crédito no valor total de R$ 120 milhões com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), no âmbito do Programa Fundo Clima e do BNDES Invest Impacto, destinados à execução de um plano de investimentos multissetorial com foco na sustentabilidade e na redução de vulnerabilidades socioeconômicas.

Para o secretário de Planejamento do Acre, Ricardo Brandão, a operação representa um dos mais relevantes movimentos recentes de investimento público estruturante no estado, articulando políticas de transição energética, desenvolvimento urbano resiliente, bioeconomia, modernização da gestão pública e fortalecimento das cadeias produtivas locais.

“A contratação desta operação de crédito junto ao Programa Fundo Clima e ao BNDES Invest Impacto reafirma o compromisso do governo com o fortalecimento das políticas públicas de geração de emprego e renda, com eficiência da gestão pública e com a sustentabilidade ambiental, ao promover desenvolvimento socioeconômico sustentável, inclusivo e com justiça climática. É gratificante trabalhar com governantes, gestores públicos e instituições financeiras comprometidas com políticas de Estado e com a proteção da sociobiodiversidade da nossa Amazônia. Portanto, muito obrigado a todos que contribuíram para tornar esta operação uma realidade”, afirma Brandão.

Com prazo de execução estimado em até 48 meses, o conjunto de projetos foi estruturado para gerar impactos simultâneos nas dimensões econômica, social e ambiental, consolidando o Acre como referência na Amazônia Legal em políticas públicas de desenvolvimento sustentável.

Portfólio estruturado de investimentos

O plano financiado pelo BNDES é composto por sete projetos estratégicos, distribuídos em diferentes regiões do estado e organizados em eixos integrados.

Entre os principais investimentos previstos, destacam-se:

Centro de Artesanato e Turismo do Acre (R$ 12 milhões) : implantação de um espaço voltado à economia criativa, com foco na valorização cultural, geração de renda e fortalecimento do turismo;

Usinas fotovoltaicas em prédios públicos (R$ 12,2 milhões) : instalação de sistemas de geração de energia solar em 40 edificações estaduais;

Revitalização da bacia do Igarapé São Francisco (R$ 37,4 milhões) : conjunto de intervenções ambientais, urbanísticas e sociais em uma das áreas mais vulneráveis de Rio Branco;

Jardim Botânico Irineu Serra (R$ 18 milhões) : criação de um parque urbano voltado à conservação da biodiversidade, lazer e educação ambiental;

Implantação de viveiros públicos (R$ 14 milhões) : produção de mudas nativas e frutíferas para reflorestamento e fortalecimento da bioeconomia.

Os investimentos serão realizados em diversos municípios do estado, com abrangência nas regiões do Alto Acre, Baixo Acre e Juruá.

Eixos estratégicos: integração entre desenvolvimento e sustentabilidade

O portfólio foi estruturado a partir de cinco eixos principais:

Desenvolvimento urbano resiliente e sustentável

Com foco na adaptação às mudanças climáticas, este eixo concentra projetos de infraestrutura verde, saneamento e requalificação urbana, como a revitalização do Igarapé São Francisco e a implantação do Jardim Botânico.

Eficiência energética e transição para economia de baixo carbono

A instalação de usinas solares em prédios públicos posiciona o Estado na agenda de transição energética, reduzindo custos operacionais e emissões de gases de efeito estufa.

Fortalecimento da bioeconomia e do desenvolvimento florestal

Os viveiros públicos e ações de reflorestamento impulsionam cadeias produtivas sustentáveis, promovendo sistemas agroflorestais e geração de renda no meio rural.

Turismo, cultura e economia criativa

A implantação do Centro de Artesanato e Turismo busca estruturar a cadeia da economia criativa, ampliando oportunidades para artesãos, empreendedores e comunidades locais.

Modernização da gestão pública

Os estudos para concessões e PPPs introduzem inovação na prestação de serviços públicos, aumentando eficiência, qualidade e sustentabilidade fiscal.

Impactos esperados: transformação estrutural do Estado

O conjunto de investimentos foi desenhado para gerar impactos estruturantes e de longo prazo, com efeitos diretos na qualidade de vida da população e na competitividade do Estado.

Redução de vulnerabilidades climáticas e urbanas

A revitalização da bacia do Igarapé São Francisco deve beneficiar diretamente cerca de 70 mil pessoas, reduzindo riscos de enchentes, melhorando o sistema de drenagem e promovendo recuperação ambiental de áreas degradadas.

Além disso, a recomposição de áreas verdes e a implantação de infraestrutura ambiental contribuirão para o aumento da resiliência das cidades frente a eventos climáticos extremos.

Transição energética e redução de custos públicos

A instalação de usinas fotovoltaicas permitirá ao Estado reduzir significativamente suas despesas com energia elétrica, liberando recursos para áreas prioritárias como saúde, educação e segurança.

Ao mesmo tempo, a iniciativa contribuirá para a diminuição das emissões de gases de efeito estufa e para a consolidação de uma matriz energética mais limpa.

Geração de emprego, renda e inclusão produtiva

Os projetos voltados à bioeconomia e à economia criativa devem ampliar oportunidades de trabalho e renda, especialmente em comunidades tradicionais, áreas rurais e periferias urbanas.

A implantação de viveiros públicos, por exemplo, viabiliza a expansão de sistemas agroflorestais e fortalece cadeias produtivas sustentáveis, como açaí, cacau, castanha e madeira manejada.

Já o Centro de Artesanato e Turismo tende a ampliar a formalização de artesãos, aumentar a comercialização de produtos locais e fortalecer o turismo cultural.

Valorização ambiental e conservação da biodiversidade

A criação do Jardim Botânico e as ações de reflorestamento contribuem diretamente para a conservação da biodiversidade amazônica, além de promover educação ambiental e uso sustentável dos recursos naturais.

Essas iniciativas reforçam o papel do Acre como protagonista na agenda ambiental e na proteção da floresta.

Melhoria da qualidade dos serviços públicos

A estruturação de parcerias público-privadas permitirá ganhos de eficiência na gestão de serviços públicos, com impacto direto na qualidade do atendimento à população.

No sistema prisional, espera-se maior segurança e modernização tecnológica. Já na educação, a melhoria da infraestrutura escolar tende a refletir positivamente nos indicadores de aprendizagem.

Fortalecimento institucional e capacidade de gestão

A parceria com o BNDES também prevê apoio técnico na estruturação e acompanhamento dos projetos, promovendo transferência de conhecimento e fortalecimento da capacidade institucional do Estado.

Alinhamento estratégico e visão de futuro

O plano de investimentos está alinhado à Agenda Acre 10 Anos (2023–2032), que orienta o desenvolvimento do estado com base em pilares como sustentabilidade, inovação, infraestrutura, cultura e inclusão produtiva.

A operação também está inserida na estratégia do BNDES de retomada qualificada do investimento público, priorizando projetos com alto impacto social, ambiental e econômico.

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