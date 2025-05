Acre participa da maior feira de turismo e observação de aves da América Latina

O Acre tem se tornado referência quando o assunto é prática de observação de aves, também conhecida como birdwatching. Com o intuito de divulgar ainda mais as belezas naturais do estado, o governo do Acre, por meio da Secretaria de Turismo e Empreendedorismo (Sete), participa do Avistar Brasil, o mais importante encontro de observação de natureza da América Latina, realizado no Jardim Botânico de São Paulo, entre 16 e 18 de maio.

O diretor de Turismo da pasta, Jackson Viana, destaca que o Acre participa da 18ª edição da Avistar Brasil com um estande informativo sobre o estado. “Estamos falando sobre o potencial do Acre para o turismo de observação de aves, que é uma prática que reúne 100 milhões de praticantes em todo o mundo. Nós estamos bem estruturados e esperamos ter um resultado positivo com a vinda de cada vez mais turistas nacionais e internacionais para o estado”, afirma.

Jackson ressalta, ainda, que a Sete participa do evento para falar sobre os principais atrativos turísticos do Acre que permitem a prática do birdwacthing. “Nós também temos o representante da Secretaria de Estado de Meio Ambiente [Sema], Ricardo Plácido, que vai falar sobre as unidades de conservação estaduais, que são administradas pela Sema, que permite a prática da observação de aves. Além disso, também temos a participação do trade turístico, com apoio do Sebrae, com Victor Pontes, da Ayshawã Travel, que é uma empresa de receptivo turístico com condições de levar pessoas para prática do birdwatching”, destaca.

Ricardo Plácido, servidor da Sema e biólogo, fez uma descoberta inédita em janeiro deste ano: se tornou o primeiro a fotografar o tovacuçu-xodó e a disponibilizar o registro no site Wiki Aves – A enciclopédia das aves do Brasil.

“A participação do Acre no Avistar Brasil 2025, em São Paulo, deve chamar a atenção do público, já que é uma feira de âmbito nacional com participação de vários estados consagrados no evento. É uma oportunidade de levar o nosso potencial para essa grande vitrine, que é o Avistar Brasil, o maior evento da América Latina do segmento. Esse ano, além de trazer o estande com a Secretaria de Turismo e Empreendedorismo, a gente está expondo o potencial do Acre para o segmento e também para o turismo, como um todo”, explica Ricardo.

“Vamos ministrar uma palestra no dia 17, às 17h, quando vamos apresentar a raridade, o endemismo e a beleza das aves do Acre, no sentido de atualizar o público com as novidades que fomos descobrindo ao longo desses anos. Vamos levar o nome do Acre com muita honra e esperamos que, a partir disso, o estado se consolide de vez dentro desse evento, porque nacionalmente já é consolidado em termos do turismo de observação de aves”, ressalta.







