Acre participa de encontro nacional de comunicação das Procuradorias-Gerais dos Estados e do Distrito Federal





A Assessoria de Comunicação da Procuradoria-Geral do Estado (PGE) participou do 4º Encontro do Fórum Nacional das Assessorias de Comunicação Social das Procuradorias-Gerais dos Estados e do Distrito Federal (Fonascom), realizado nos dias 5 e 6, na Escola Superior de Propaganda e Marketing (ESPM), no Rio de Janeiro (RJ).

Com o tema “Comunicação Pública e Credibilidade Institucional: Inovação, Ética e Estratégia no Estado Contemporâneo”, o encontro reuniu profissionais de comunicação de diversas Procuradorias-Gerais do país para debater estratégias, desafios e boas práticas na comunicação pública, especialmente no fortalecimento da transparência e da relação entre as instituições e a sociedade.

Para a presidente do Fonascom, Mara Santana, o encontro tem papel estratégico no fortalecimento da comunicação institucional. “O Fonascom é um espaço de debate, de discussão, de troca e diálogo. Um espaço criado há quatro anos como uma forma de aperfeiçoarmos a eficácia da comunicação pública, principalmente no tocante à advocacia pública”.

Do Acre, participaram desta edição as servidoras Ravenna Nogueira, chefe da Divisão de Comunicação da Procuradoria-Geral do Estado (PGE), e Mayara Lima, servidora da divisão. Esta foi a terceira participação da PGE no encontro nacional.

Ravenna Nogueira destacou que a presença da instituição em iniciativas como o Fonascom é essencial para o fortalecimento e a evolução da comunicação pública no âmbito das Procuradorias. “Eventos como o Fonascom são fundamentais para o fortalecimento da comunicação pública. A troca de experiências entre as Procuradorias permite conhecer boas práticas, discutir desafios comuns e buscar soluções inovadoras para tornar a comunicação institucional cada vez mais clara, estratégica e próxima da sociedade”, afirmou.

A programação contou com palestras, painéis temáticos e oficinas voltadas à comunicação institucional, abordando temas como comunicação digital e redes sociais nas Procuradorias, linguagem simples para aproximar o direito da população, gestão de crises e combate à desinformação, além do uso responsável da inteligência artificial na comunicação pública.

Entre os destaques da programação estiveram a palestra do ex-ministro da Justiça e ex-advogado-geral da União, José Eduardo Cardozo, que tratou sobre ética e reputação nas redes sociais institucionais, e o painel conduzido pelo especialista em direito digital Renato Opice Blum, que discutiu a importância da linguagem simples na comunicação jurídica.

A participação no encontro contribui para o aprimoramento das estratégias de comunicação institucional, reforçando o compromisso da Procuradoria-Geral do Estado (PGE) com a transparência, a inovação e o diálogo permanente com a sociedade acreana.

