Acre realiza simulado de preparação e resposta a desastres naturais nos 22 municípios neste sábado





O governo do Acre realizará neste sábado, 13, um simulado de preparação e resposta a desastres naturais que, pela primeira vez, envolverá simultaneamente os 22 municípios do estado. A atividade ocorrerá das 8h às 10h, com o início oficial marcado pelo disparo da coordenação estadual, que acionará todas as defesas civis municipais ao mesmo tempo e enviará um alerta de risco diretamente para os celulares da população.

O objetivo da atividade é verificar e aprimorar a eficiência dos procedimentos operacionais e do sistema de alertas à população, sob coordenação da Defesa Civil estadual. A atividade integra o esforço contínuo de aprimoramento da gestão de riscos no Acre, assegurando que os municípios e seus moradores estejam aptos a enfrentar situações de emergência.

O treinamento irá reproduzir situações de chuvas fortes, enchentes, enxurradas, alagamentos e ventos intensos com queda de árvores, permitindo a aplicação prática de todos os protocolos definidos nos Planos Municipais de Contingência. A ação envolverá ainda equipes do Corpo de Bombeiros do Acre (CBMAC), serviços de infraestrutura urbana, Serviço Atendimento Móvel de Urgência (Samu), secretarias municipais e demais instituições parceiras.

De acordo com o coordenador da Defesa Civil estadual, coronel Carlos Batista, à medida que o período do inverno amazônico se aproxima, torna-se ainda mais essencial que as forças de segurança estejam preparadas para agir diante de possíveis eventos extremos relacionados ao meio ambiente, que possam colocar vidas em risco.

“Quando treinamos juntos, fortalecemos nossa capacidade de salvar vidas. Esse exercício permite identificar nossos pontos fortes, corrigir as fragilidades e garantir que, diante de uma ocorrência real, possamos atuar de forma rápida, organizada e eficiente”, observa.

Emissão de alertas

A Plataforma Idap [Interface de Divulgação de Alertas Públicos] é uma ferramenta nacional administrada pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR) e será utilizada no simulado. Por meio dela, os agentes de Defesa Civil podem cadastrar alertas de desastres, definir áreas de abrangência, emitir avisos de inundações, enxurradas, deslizamentos, vendavais e temporais, além de acionar o sistema de transmissão para dispositivos móveis por meio da tecnologia Cell Broadcast.

No momento da simulação, um alerta de teste será emitido pelo Idap e transmitido via tecnologia Cell Broadcast, alcançando imediatamente os moradores dos municípios acreanos. A mensagem informará que se trata de um exercício e trará orientações de autoproteção. Essa dinâmica possibilita avaliar, de forma precisa, a velocidade, o alcance e a eficácia do sistema de alertas.

“Esse simulado também tem uma função essencial de proteção, pois vai familiarizar as pessoas com os procedimentos de emergência, com os alertas enviados aos celulares e com as medidas de autoproteção. Quanto mais a população souber como agir, menores serão os riscos durante um desastre”, reforça Batista.

O Estado acompanhará todo o exercício em tempo real, analisando a capacidade de mobilização, a eficiência da comunicação, a rapidez de resposta e o desempenho operacional das equipes envolvidas. Ao término da operação, será elaborado um relatório técnico contendo a identificação dos pontos fortes e das oportunidades de melhoria para cada município.

“Preparação salva vidas. Quanto mais treinamos, mais eficaz será nossa resposta em situações reais”, completa o coordenador Defesa Civil estadual.

The post Acre realiza simulado de preparação e resposta a desastres naturais nos 22 municípios neste sábado appeared first on Noticias do Acre.





Source link

Curtir isso: Curtir Carregando...