Acre

Acre recebe 3.800 doses do imunizante contra bronquiolite e inicia vacinação de gestantes

dez 5, 2025


A Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), por meio do Programa Nacional de Imunizações (PNI), anunciou nesta quinta-feira, 4, a chegada de um lote inicial de 3.800 doses da vacina contra a bronquiolite, destinada a gestantes. O evento marca o início de uma nova e importante estratégia de saúde pública para proteger bebês contra as formas graves da doença causada pelo Vírus Sincicial Respiratório (VSR).

A imunização de mulheres grávidas é o método mais eficaz para transferir anticorpos protetores diretamente para o feto, garantindo que o recém-nascido desfrute de imunidade passiva durante os primeiros meses de vida, justamente o período de maior vulnerabilidade a complicações respiratórias.

A Coordenadora do PNI no Acre, Renata Quiles, destacou a prontidão do estado em iniciar a distribuição e a aplicação das doses, mencionando a estratégia de proteção do Ministério da Saúde. “O estado do Acre recebeu doses que já estão em distribuição aos municípios. Essa vacina veio especificamente para gestantes a partir da 28ª semana de gestação até o dia do parto. Priorizando essas mulheres para a vacina, as que estão mais próximas do período do parto. Mas a partir da 28ª semana você já pode procurar a vacinação”, destacou.

Imunização de mulheres grávidas é o método mais eficaz para transferir anticorpos protetores diretamente para o feto, garantindo que o recém-nascido desfrute de imunidade passiva durante os primeiros meses de vida. Foto: Tiago Araújo/Sesacre

A bronquiolite, causada principalmente pelo VSR, é a maior causa de internação hospitalar por infecções respiratórias em crianças menores de um ano no Brasil. Com esta medida, a Sesacre busca reduzir as taxas de hospitalização e óbitos infantis relacionados à doença no Acre.

Renata Quiles ainda detalhou que a partir do próximo ano o Sistema Único de Saúde (SUS) passa a ofertar a imonuglobulina para os prematuros. “Nós estamos esperando a partir de fevereiro de 2026 a palivizumabe com imunoglobulina também contra o vírus sincicial, e essa é para o bebê prematuro. Então, se o seu bebê por algum motivo nasceu antes do período gestacional adequado, a imunoglobulina vem para prevenir que ele desenvolva infecções graves por conta do vírus sincicial respiratório”, afirmou.

Samira Parente, grávida de 32 semanas do Túlio, foi a primeira gestante a ser imunizada no Acre e expressou sua satisfação em garantir a proteção de seu filho ainda no útero. “Como foi recomendação médica desde o início, quando a gente começa com as carteiras de vacinação, ele havia comentado sobre a vacina. Eu sabia que tinha somente no particular, mas que tinha previsão de chegar agora em dezembro no SUS. E aí, quando eu fui na consulta pré-natal na semana passada, ele comentou e eu vim”, explicou.

Samira Parente, grávida de 32 semanas do Túlio, foi a primeira gestante a ser imunizada no Acre. Foto: Tiago Araújo/Sesacre

A gestante ressaltou que a decisão de receber a dose do imunizante é um ato de carinho e responsabilidade com a saúde de seu filho. “Eu decidi vir me vacinar porque sei a importância da imunização e, principalmente, por poder cuidar do Túlio desde o ventre. É a forma mais segura de transferir essa proteção para ele e garantir que ele nasça com essa defesa extra contra a bronquiolite”.

A distribuição das 3.800 doses já começou em todo o Acre e a vacina será oferecida em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS) e pontos de vacinação definidos pelo PNI no estado. Todas as gestantes devem procurar o serviço de saúde mais próximo para receber a imunização e assegurar a proteção de seus filhos.

“Este é um avanço significativo para a proteção dos nossos bebês e reforça o compromisso da gestão estadual com o cuidado integral das famílias acreanas. A chegada das doses, em parceria com o Ministério da Saúde, permite que a gente comece imediatamente a imunização das gestantes ampliando a proteção dos recém-nascidos contra formas graves de bronquiolite. O governador tem reiterado que nossa missão é cuidar das pessoas, e isso inclui garantir que cada criança comece a vida com mais segurança. Essa ação é parte desse esforço coletivo”, destacou Pedro Pascoal, secretário de Estado de Saúde.

