Acre registra mais duas mortes pela Covid-19 nesta quarta-feira

As notificações de novos casos de infecção pelo novo coronavírus seguem em queda no Acre. O boletim divulgado nesta quarta-feira (2) pela Secretaria de Saúde do Acre (Sesacre) trouxe dois novos casos e mais duas mortes pela doença. Assim, o número de infectados saiu de 120.587 para 120.589 e o de mortes subiu para 1.976.

O número de exames à espera de resultado no Laboratório Central de Saúde Pública do Acre (Lacen) caiu para 8.Registros de mortes por Covid mês a mês no AcreDados são de janeiro a dezembro de 2021 e janeiro de 2022727213113125425426726713313376766161151524247733332020100100Janeiro de 2021Fevereiro de 2021Março de 2021Abril de 2021Maio de 2021Junho de 2021Julho de 2021AgostoSetembroOutubroNovembroDezembroJaneiro de 2022Fevereiro de 2022050100150200250300Fonte: Sesacre

A taxa de ocupação dos leitos de UTI no estado também caiu para 37% nesta quarta. Dos 30 leitos de UTI existentes, 11 estão ocupados. São 20 leitos em Rio Branco e 10 em Cruzeiro do Sul.

Há 29 pessoas internadas, sendo 28 com resultado positivo para o novo coronavírus.

Mortes

Natural de Rio Branco, A.C.A.N., de 42 anos, deu entrada no dia 5 de fevereiro e faleceu no dia 1º de março, no Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia do Acre (Into-AC).

Natural de Rio Branco, E.G.S., de 86 anos, deu entrada no dia 21 de fevereiro e faleceu no dia 1º de março, no Into-AC..

Mortes por cidade

Cidades com óbitos Óbitos totais Novos registros Acrelândia 39 Assis Brasil 25 Brasiléia 46 Bujari 17 Capixaba 18 Cruzeiro do Sul 185 Epitaciolândia 38 Feijó 67 Jordão 2 Mâncio Lima 39 Manoel Urbano 17 Marechal Thaumaturgo 13 Plácido de Castro 24 Porto Acre 42 Porto Walter 7 Rio Branco 1.160 Rodrigues Alves 14 Santa Rosa do Purus 7 Sena Madureira 86 Senador Guiomard 43 Tarauacá 50 Xapuri 33 Total 1.976

Fonte: Sesacre

O estado tem uma taxa de incidência de 13.296,3 casos para cada 100 mil habitantes. A taxa de mortalidade em cada 100 mil habitantes é de 217,3 já a de letalidade – quantidade de mortos dentro dos números confirmados da doença – é de 1,6%.

