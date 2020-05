Acre tem 158 novos casos de coronavírus nas últimas 24 horas e total vai a 1.335

Mais 158 casos de pessoas infectadas pelo novo coronavírus foram registrados pela Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre), neste sábado, 9.

Nas últimas 24 horas, são 158 novos contaminados, saltando de 1.177 casos confirmados nesta sexta-feira, 8, para 1.335 neste sábado, 9.

Um homem de 72 anos, que estava entre os transferidos do Pronto-Socorro de Rio Branco para a UTI do Instituto de Traumatologia e Ortopedia no Acre (Into-AC), na quinta-feira, 7, é a 39ª vítima da Covid-19. O idoso, que havia dado entrada no Pronto-Socorro de Rio Branco no dia 2 deste mês, morreu por volta das 10h10 desta sexta-feira, 8, no Into.

