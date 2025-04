Acre tem uma das menores esperas por consulta médica do país, aponta levantamento

O tempo médio de espera por uma consulta médica no Sistema Único de Saúde (SUS) no Acre foi inferior à média nacional em 2024. De acordo com dados divulgados nesta quinta-feira, 3, pelo Brasil em Mapas, por meio de números do Ministério da Saúde obtidos via Lei de Acesso à Informação (LAI), os pacientes que buscaram atendimentos na rede pública de saúde do Estado esperaram em torno de 43 dias, enquanto a média nacional ficou em 57 dias.

A redução no tempo de espera no Acre reflete os esforços do governo estadual, por meio da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), para melhorar o atendimento à população e diminuir as filas no SUS. Medidas como a ampliação da oferta de consultas, a contratação de profissionais e a otimização do fluxo de agendamentos têm sido adotadas para garantir um atendimento mais ágil e eficiente.

Ainda segundo os dados, o Acre possui o tempo de espera abaixo até mesmo do Norte, com uma média de 55 dias, e de outras regiões do país, como o Centro-Oeste e o Sul, com 82 e 73 dias, respectivamente.

De acordo com o balanço, a população acreana também é beneficiada na rapidez em alguns serviços específicos da medicina. Na psicologia, por exemplo, os pacientes aguardam, em média, apenas 16,5 dias para serem atendidos, um tempo consideravelmente menor em comparação a outras regiões do Brasil.

Na enfermagem, o atendimento é ainda mais rápido, com um intervalo médio de apenas 3,2 dias, refletindo a eficiência do sistema de saúde local. Já na dermatologia, o tempo de espera é de 19,2 dias, também abaixo da média nacional, o que demonstra o esforço contínuo do Estado em oferecer um atendimento mais ágil e eficaz à população.

O titular da Sesacre, Pedro Pascoal, destaca o empenho do Estado em melhorar cada vez mais esses números: “Uma das políticas do governador Gladson Camelí é exatamente reduzir as filas de espera na rede pública de saúde. Com todos os investimentos feitos desde o início da gestão, estamos conseguindo alcançar essa meta cada vez mais rápido. O governo do Estado também tem nos dado suporte para levar os serviços à população do interior, que não precisa mais se dirigir até Rio Branco, dessa forma, agilizando cada vez mais as consultas. Esses números são reflexos do trabalho realizado”.

Serviços de oncologia

Na próxima terça-feira, 8, comemora-se o Dia Mundial do Combate ao Câncer, uma data que reforça a importância da prevenção e do diagnóstico precoce para aumentar as chances de cura da doença.

Devido à gravidade da doença, o atendimento rápido se faz necessário e, de acordo com os dados do Ministério da Saúde, o Acre tem uma média de 29 dias para a consulta com um especialista oncológico. Já na avaliação médica para a cirurgia, o estado se destaca com o tempo regular de 21,7 dias de espera.

