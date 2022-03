Acusado de matar a tiros adolescente pega mais de 17 anos de prisão

Thiago Henrique Pinto, de 16 anos, foi morto em fevereiro de 2019 — Foto: Arquivo pessoal

O jovem Wanderson Oliveira da Silva foi julgado à revelia nessa quinta-feira (10) pela morte do adolescente Thiago Henrique Pinto, de 16 anos, em fevereiro de 2019, em Rio Branco. Ele pegou mais de 17 anos de prisão em regime inicial fechado por homicídio qualificado e receptação.

A decisão é da 1ª Vara do Tribunal do Júri e ainda cabe recurso. O réu está foragido e, após o julgamento, a Justiça determinou que seja cumprido o mandado de prisão contra ele.

O adolescente foi executado na Rua Boa Ventura, no bairro Vitória, na capital. Na época, o 5º Batalhão da Polícia Militar do Acre (PM-AC) informou que houve uma troca de tiros no local e o suspeito de cometer o homicídio acabou sendo baleado.

Também segundo a PM-AC, tanto o adolescente como o acusado eram integrantes de facções criminosas rivais. Wanderson da Silva foi preso no mesmo dia do crime. Com ele, a polícia apreendeu uma pistola e uma motocicleta roubada.

Atingido por um tiro nas costas, o suspeito foi levado para o pronto socorro. A motocicleta e a arma foram levadas para a Delegacia de Flagrantes (Defla) para que a polícia tome as devidas providências.

A advogada Naíza Queiroz explicou, responsável pela defesa do rapaz, disse que o cliente perdeu os movimentos da cintura para baixo por conta dos ferimentos. Na época, a Justiça concedeu prisão domiciliar para o acusado, que trocou de endereço depois e não comunicou ao Judiciário. “

“O réu foi revel. A defesa e a promotoria concordaram em não recorrer da decisão. A defesa se prontifica a apreciar o contraditório, sua versão dos fatos, e analisar possível recurso caso ele se apresente”, destacou.

