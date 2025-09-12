12/09/2025
Alan Rick garante R$ 19,7 milhões em novas emendas para infraestrutura, esporte, habitação e apoio ao produtor rural no Acre

Os municípios acreanos receberam, na primeira quinzena de setembro, um novo pacote de investimentos por meio das emendas parlamentares do senador Alan Rick (UB-AC). Foram liberados R$ 19,7 milhões, recursos já depositados diretamente nas contas das prefeituras e do Governo do Estado, que vão fortalecer áreas como infraestrutura urbana e rural, esporte, cultura, habitação e apoio ao setor produtivo.

De acordo com o senador, os valores atendem a demandas apresentadas por prefeitos e comunidades em todas as regiões.
“São investimentos que vão desde pavimentação de ruas, construção de pontes e passarelas, manutenção de estradas vicinais, até a revitalização de quadras esportivas e apoio a pescadores em Sena Madureira. É um trabalho que garante mais qualidade de vida e oportunidades para a população”, destacou Alan Rick.

Entre as ações contempladas, estão:

  • Manoel Urbano – revitalização do porto e 2ª etapa do Estádio Ferreirão (R$ 1,7 milhão)
  • Brasiléia – saúde e construção de quadra coberta (R$ 2,3 milhões)
  • Cruzeiro do Sul – passarelas no Bairro Remanso (R$ 990 mil)
  • Epitaciolândia – manutenção e pavimentação de ruas, construção de calçadas e sistemas de drenagem (R$ 1,48 milhão)
  • Senador Guiomard – ponte de concreto no Ramal São Pedro (R$ 1,38 milhão)
  • Acrelândia – saúde, manutenção e pavimentação de ruas, construção de calçadas e sistemas de drenagem (R$ 3,28 milhões)
  • Sena Madureira – condensadora para a fábrica de gelo da Colônia de Pescadores e construção de casas populares (R$ 1,18 milhão)
  • Capixaba – recuperação de ruas e custeio de serviços da administração municipal (R$ 1,08 milhão)
  • Porto Walter – recuperação de ramais (R$ 297 mil)
  • Marechal Thaumaturgo – reforma de quadra esportiva e pavimentação com drenagem na Vila Restauração (R$ 1,48 milhão)
  • Xapuri – reforma e cobertura da quadra esportiva no Bairro Hermínio de Melo (R$ 1,08 milhão)