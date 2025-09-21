Noticias da Fonteira

Alan Rick Participa do 2º Fórum Evangélico do Acre

set 21, 2025

Alan Rick participa do 2° Fórum Evangélico do Acre

Nesta quinta-feira, 18, no auditório do Colégio Armando Nogueira, o senador Alan Rick participou do 2° Fórum Evangélico do Acre, organizado pela Associação dos Ministros Evangélicos do Acre – AMEACRE, presidida pelo pastor Eldo Gama. O evento reuniu líderes religiosos locais, regionais e nacionais em um momento de unidade de várias denominações cristãs, reflexão e diálogo sobre os desafios do Brasil.

Entre os palestrantes, Rev. Dr. Arcy de Gerone Junior, Secretário de Cultura da Sociedade Bíblica do Brasil (SBB); a Dra. Lia Noleto de Queiroz, Secretária-executiva da Frente Evangélica no Congresso Nacional; Dimanei da Silva Lisboa, Coordenador da SBB na Região Norte; o Rev. Dr. Erni Walter Seibert, Diretor-executivo da SBB; e o Apóstolo Ocenildo Carioca, da Igreja Missão Cristã do Amazonas.

Durante sua participação, Alan Rick ressaltou a importância do Fórum como espaço de diálogo entre fé e sociedade e reafirmou seu compromisso com pautas históricas da comunidade evangélica no Congresso Nacional. Entre elas, a defesa da vida desde a concepção (contra o aborto), o combate à legalização das drogas, a defesa de uma educação livre de ideologias (Escola Sem Partido), a valorização da família e a garantia da liberdade religiosa.

O senador também destacou ações concretas do mandato em apoio ao trabalho social que as igrejas realizam.

Durante os mandatos de deputado federal e como senador, Alan Rick já garantiu R$ 22,8 milhões em emendas para apoiar entidades sociais do Acre, que desenvolvem trabalhos de assistência a famílias em situação de vulnerabilidade, recuperação de dependentes químicos, acolhimento de crianças e idosos e formação de jovens, parte delas ligadas a igrejas.

“Esse Fórum reafirma a relevância da fé evangélica como força de transformação social. Nosso compromisso é seguir defendendo no Congresso pautas fundamentais para o Brasil e garantindo recursos para que igrejas e instituições sociais sigam cumprindo esse papel fundamental junto às comunidades, chegando, muitas vezes onde o Estado não consegue”, afirmou Alan Rick.

