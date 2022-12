Alan Rick recebe Moção de Aplauso da Câmara de Vereadores do Bujari

Nesta segunda-feira, 12/12, o deputado federal e senador eleito Alan Rick (União Brasil) recebeu Moção de Aplauso concedida pela Câmara de Vereadores do Bujari. A homenagem em reconhecimento ao trabalho realizado pelo município foi entregue pelo presidente da Câmara Luciano Queiroz (PDT) em um café da manhã na Conveniência Sumaia.

“O deputado Alan Rick, agora senador eleito, já fez muito pelo nosso município e acreditamos que fará muito mais. A população reconheceu esse trabalho depositando o voto na urna. Ele teve uma votação expressiva aqui no Bujari com 2.217 votos e estamos todos muito felizes com essa vitória porque ele já tem olhado para o nosso município” – disse o presidente.

Os vereadores Eliane Rosita (PP), James Mourão (PP) e Aparecida Rocha (PP) também estiveram presentes. A vereadora Eliane Rosita e o presidente da Câmara Luciano Queiroz foram os coordenadores da campanha do senador eleito no município. Em nome deles Alan Rick agradeceu a todos os que colaboraram, apoiaram e votaram.

“Deixo aqui o meu muito obrigado pela Moção de Aplauso. Já são quase R$ 10 milhões destinados ao Bujari. Falo com orgulho de algumas obras feitas com esse recurso já entregues a população como creche Dona Bela, a escola do Polo Agrícola Antônio de Holanda, a escola Edmundo Pinto. Mas também temos investimentos na saúde, no apoio ao produtor rural, na pavimentação de ruas. A população deu o recado, escolheu quem trabalha e faremos muito mais. Hoje é dia de agradecer” – destacou.

Alan Rick teve 2.217 votos no Bujari, 32,17% dos votos válidos. Em todo o estado foram mais de 154 mil votos que o elegeram Senador da República.

