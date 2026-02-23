Noticias da Fonteira

Acre

Além do relógio: o código secreto da alta performance no controle interno

fev 23, 2026


Por Cristiany Sales*

O tempo não passa pela administração pública — ele julga. Enquanto muitos o tratam como mero detalhe operacional, os sistemas de controle interno mais maduros já compreenderam que cada segundo carrega risco, oportunidade ou responsabilidade. O verdadeiro diferencial institucional não está apenas em o que se faz, mas quando se faz. É nesse instante silencioso, entre o prazo e a decisão, que se define se a gestão será lembrada pela eficiência ou questionada pela omissão. O leitor atento percebe: o tempo não espera explicações, apenas resultados.

No controle interno, o tempo assume papel de tecnologia invisível. Organiza prioridades, antecipa falhas e transforma informação em decisão qualificada. Um parecer tempestivo evita danos; uma análise tardia apenas os registra. Não se trata de pressa, mas de precisão estratégica. O controle que atua no momento correto deixa de ser reativo e passa a ser preventivo, fortalecendo a governança, reduzindo custos ocultos e protegendo o interesse público antes que o problema se consolide. Aqui, o tempo não é inimigo — é aliado de quem sabe governar.

Sob a ótica das legislações federal e estadual, o tempo é cláusula implícita de toda legalidade. Prazos não são sugestões; são comandos normativos. Certidões vencem, contratos expiram, direitos prescrevem e responsabilidades se materializam. A negligência temporal, ainda que disfarçada de rotina, pode gerar nulidades, sanções e fragilidade institucional. Assim, o tempo converte-se em elemento jurídico sensível: quem o ignora compromete a segurança administrativa; quem o domina constrói solidez e previsibilidade.

O futuro não absolve a lentidão burocrática ou a pressa desprovida de método. O chamado que se impõe é à maestria do tempo: a decisão consciente de empregar cada fração de hora para fortalecer os mecanismos da gestão, sempre sob a condução rigorosa da lei. Transformar o controle interno em um sistema de alta eficiência não é uma abstração — é uma escolha estratégica, possível e urgente, embora a janela de oportunidade seja estreita. Quem governa o tempo governa riscos, resultados e reputações. O convite, portanto, é claro e inadiável: elevar o tempo à condição de política interna, incorporá-lo à cultura organizacional e adotá-lo como critério central de decisão. Afinal, não é o relógio que conspira contra a gestão pública; é a gestão que precisa aprender a atuar no compasso exato da legalidade, da responsabilidade e do interesse público.

 *Cristiany Sales é controladora interna da Agência de Negócios do Acre (Anac S.A.); com MBA em Controles Internos e Auditoria, é pós-graduada em Auditoria Empresarial; Planejamento e Gestão; Pedagogia Empresarial com Ênfase em Gestão de Pessoas; Justiça Restaurativa e Mediação de Conflitos; e graduada em Direito e Pedagogia

The post Além do relógio: o código secreto da alta performance no controle interno appeared first on Noticias do Acre.



Source link

Matérias Relacionadas

Acre

A falácia da insubstituibilidade na administração pública

fev 22, 2026
Acre

PMAC realiza 8ª edição do Bopeano Blindado em comemoração aos 30 anos do Bope

fev 22, 2026
Acre

Nota pública sobre decisão proferida pelo TJMG

fev 21, 2026

VEJA TAMBÉM

Policial

Investigação da Polícia Civil culmina na prisão de integrante da alta hierarquia de organização criminosa – Polícia Civil do Estado do Acre – PCAC

23/02/2026 Frankly
Acre

Além do relógio: o código secreto da alta performance no controle interno

23/02/2026 Frankly
Acre

A falácia da insubstituibilidade na administração pública

22/02/2026 Frankly
Política

Em Tarauacá, Alan Rick anuncia novo Lar de Idosos e defende mudança de rumos para o Acre

22/02/2026 Frankly