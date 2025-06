Almir Andrade pede melhorias para Brasiléia na Câmara dos Vereadores

Nesta terça-feira, o vereador Almir Andrade (PP) usou a tribuna para fazer suas reivindicações para o executivo municipal e estadual. De acordo com o parlamentar, o uso da tribuna é um momento especial onde cada vereador tem a oportunidade de reivindicar melhorias em prol da população. Os pedidos na tribuna foram diversificados, como, por exemplo, tapa-buracos nas ruas do bairro José Brauna e a construção de um mirante na beira do Rio Acre, na Rua Geny Assis.

Fez ainda pedido de uma parceria entre a prefeitura e o governo para a pavimentação de ruas no bairro Samauma 1.

O vereador Almir Andrade aproveitou o grande expediente para pedir à Coordenadoria de Esporte que realizasse um trabalho nas quadras da zona rural, colocando iluminação para que os agricultores possam jogar futebol após o trabalho. Finalizou agradecendo ao prefeito Carlinhos do Pelado pelos pedidos atendidos pela prefeitura de Brasileia, uma vez que foram vários pedidos.